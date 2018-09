LO SPREAD SALE A 265 PUNTI BASE - PER LA UE È UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA: "COSÌ L' ITALIA SI STA FACENDO MALE DA SOLA" - UFFICIALMENTE LA COMMISSIONE EVITERÀ DI DARE GIUDIZI PRIMA DI RICEVERE LA MANOVRA, CHE VA SPEDITA A BRUXELLES IL 15 OTTOBRE. E DI CERTO IN QUESTE SETTIMANE PARTIRÀ UN' AZIONE DIPLOMATICA PER PROVARE A RIDURRE L' ENORME DISTANZA CHE DA IERI SERA DIVIDE IL PIANO ITALIANO DAI PALETTI EUROPEI

conte di maio salvini

1 - SPREAD BTP-BUND SALE ANCORA, TOCCA 265 PUNTI BASE

(ANSA) - Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 265 punti base. Il rendimento del decennale italiano è in rialzo al 3,13%

2 - BRUXELLES ASPETTA IL DOCUMENTO FINALE PRONTA A CHIEDERE LA RISCRITTURA DEL TESTO

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per “la Stampa”

giovanni tria 4

Una dichiarazione di guerra. Ecco come appare agli occhi di Bruxelles la decisione del governo di portare il deficit al 2,4% del Pil. «Ma, così facendo, l' Italia sta dichiarando guerra a sé stessa», […] Ufficialmente la Commissione eviterà di dare giudizi prima di ricevere la manovra, che va spedita a Bruxelles il 15 ottobre. E di certo in queste settimane partirà un' azione diplomatica per provare a ridurre l' enorme distanza che da ieri sera divide il piano italiano dai paletti europei.

In quest'ottica, per l'Ue la permanenza di Tria rappresenta un lumicino di speranza. Ma a un certo punto sarà inevitabile il passaggio all' azione ed è praticamente scontata la misura più drastica: la Commissione rispedirà subito al mittente la bozza del bilancio, chiedendo di riscriverla. […]

SALVINI DI MAIO CONTE

La linea rossa tracciata dai negoziatori Ue nelle trattative con Tria (deficit all' 1,6% del Pil) è stata letteralmente spazzata via. Secondo le raccomandazioni della Commissione (approvate anche dall' Ecofin e dal Consiglio europeo, con il via libera di Tria e di Conte), nel 2019 l' Italia dovrebbe ridurre dello 0,6% il proprio deficit strutturale (quello calcolato al netto del ciclo economico e delle misure una tantum). […]