18 ott 2018 10:41

LO SPREAD SFONDA QUOTA 310 PUNTI - RENDIMENTO DECENNALE A 3,5%. PIAZZA AFFARI APRE IN CALO DELLO 0,23% DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA MANOVRA E IN VISTA DELLA (SEMPRE PIÙ PROBABILE) LETTERINA IN ARRIVO DA BRUXELLES - IL CANCELLIERE AUSTRIACO KURZ: "L'ALTO DEBITO DELL'ITALIA E' UN PERICOLO PER L'UE" - IL PREMIER OLANDESE RUTTE: "SIAMO PREOCCUPATI SUI PIANI DI BILANCIO PER IL 2019 DELL'ITALIA"