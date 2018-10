STATE BONINI – DAL VORTICE DI NOMI PER LA DIREZIONE DEL TG1 SPUNTA QUELLO DI ANDREA BONINI DI SKY – STIMATO DALLA REDAZIONE (E DALL’EX DIRETTORE EMILIO CARELLI), È STATO CORRISPONDENTE DAGLI USA. NEL 2009 INTERVISTÒ BEPPE GRILLO (VIDEO) E DA ALLORA HA COLTIVATO BUONI RAPPORTI CON I BIG GRILLINI

Estratto dell’articolo di Annalisa Cuzzocrea per “la Repubblica”

ANDREA BONINI 2

Dopo il no incassato da Peter Gomez e l' impossibilità di fare un acquisto pesante come quello di Enrico Mentana, Luigi Di Maio ha in mente un nuovo nome come prossimo direttore del Tg1.

(…) In cima alla lista del vicepremier, in questo momento, c' è un altro esterno ( come prescritto da Beppe Grillo, che chiede nomi il più possibile lontani dai giochi di potere di viale Mazzini). Si tratta di Andrea Bonini, che lavora da qualche mese alle relazioni istituzionali di Sky, ma che è stato a lungo giornalista di SkyTg24.

BEPPE GRILLO INTERVISTATO SU SKYTG24 DA ANDREA BONINI

Stimato dalla redazione, per quattro anni corrispondente dagli Stati Uniti, Bonini ha condotto un programma - Nightline - in cui (nel 2009) (...) andò in onda una delle prime interviste politiche a Beppe Grillo. È da allora che il fondatore del Movimento si fida di lui. Ed è da allora che Bonini coltiva rapporti con chi nei 5 stelle molto decide e molto conta, e cioè l' asse Max Bugani, Pietro Dettori, Davide Casaleggio ( i primi due, ora, con stanze e stipendi a Palazzo Chigi e al ministero dello Sviluppo economico).

(…)

RICCARDO FRACCARO - LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - STEFANO BUFFAGNI - ALFONSO BONAFEDE - PIETRO DETTORI - ALESSANDRO DI BATTISTA

E se davvero la scelta ricadrà su di lui, non si ritroverà davanti a un' impresa semplice. Il Tg1 non ha mai riservato un trattamento facile agli esterni. Gad Lerner fu portato alle dimissioni dopo poco tempo, Mario Orfeo lo ha diretto dopo essersi fatto le ossa al Tg2. E quanto ai giornalisti Sky, la storia di Gianluca Semprini, passato a Rai3, ma poi molto attaccato fino alla chiusura della sua Politics, non è di buon auspicio.

ANDREA BONINI PIETRO DETTORI PIETRO DETTORI ANDREA BONINI 1 ANDREA BONINI