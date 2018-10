28 ott 2018 17:47

STATE IN CAMPANA (MICAELA) – 17 PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO PER AVER DICHIARATO IL FALSO NEL PROCESSO DI “MAFIA CAPITALE”. CI SONO ANCHE LA DEPUTATA DEL PD E ANTONIO LUCARELLI, EX BRACCIO DESTRO DI ALEMANNO – LA CAMPANA AVEVA NEGATO “NUMEROSE CIRCOSTANZE DELLA SUA VITA PROFESSIONALE”, MENTRE L’EX COLLABORATORE DELL’EX SINDACO AVEVA AFFERMATO DI NON CONOSCERE CARMINATI