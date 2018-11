LA STORIA DEL LAVORO IN NERO CI E' SCAPPATA DI MANO - GLI EX COLLEGHI DI UNA TRATTORIA DI POMIGLIANO RIVELANO CHE LUIGI DI MAIO HA LAVORATO IN NERO, COME CAMERIERE, PER UN ANNO - LA "RIVELAZIONE" E' IL SEGRETO DI PULCINELLA: QUANTI CAMIERIERI VENGONO REGOLARIZZATI DA RISTORANTI E PIZZERIE? - DI MAIO AVEVA ANCHE REALIZZATO IL SITO INTERNET DEL LOCALE E CURAVA LA PAGINA FACEBOOK SENZA CHIEDERE UN EURO...

Luca Romano per www.ilgiornale.it

DI MAIO E DI BATTISTA SERVONO LE PIZZE

Luigi Di Maio ha lavorato in nero in una pizzeria? Secondo quanto riporta ilFatto, il vicepremier per circa un anno avrebbe servito ai tavoli in una trattoria di Pomigliano d'Arco senza essere inquadrato con un contratto.

E a raccontarlo sarrebbero stati proprio gli ex colleghi di Gigino che adesso, dopo l'inchiesta de Le Iene parlano del passato del pentastellato. E l'esperienza di Di Maio nella pizzeria di Pomigliano sarebbe andata oltre il semplice servizio ai tavoli. Infatti il grillino avrebbe anche realizzato il sito internet del locale e curato la pagina Facebook, il tutto senza chiedere un euro: "Lo faceva a livello amichevole: era lui che faceva le foto delle pizze e le pubblicava", racconta al Fatto chi ha lavorato con lui.

vista satellitare delle proprieta' di antonio di maio a mariglianella

Insomma a quanto pare il vicepremier avrebbe lavorato in nero per circa un anno. Infatti la sua breve carriera da cameriere e pizzaiolo sarebbe durata dall'estate del 2011 a quella del 2012. Intanto non si spengono le polemiche sulla ditta del padre che secono Le Iene avrebbe fatto lavorare in nero alcuni dipendenti non inquadrandoli con un regolare contratto di lavoro. Le parole di un ex dipendente hanno alzato il velo sulla ditta di papà Di Maio. Il figlio, Luigi, lo ha imemdiatamente scaricato: "Io con queste cose non c'entro, non amministravo io l'azienda". Il caso però resta aperto...

