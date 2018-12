STORMY NON HA PIÙ IL VENTO IN POPPA – DOVEVA BUTTARE GIU' IL PUZZONE TRUMP E INVECE E' SCIVOLATA LEI - C’È STATO UN BREVE PERIODO IN CUI TUTTI ERANO CONVINTI CHE "THE DONALD" AVESSE I GIORNI CONTATI E IL SEXGATE AVREBBE FATTO DEFLAGRARE LA CASA BIANCA – MA STORMY DANIELS HA SBAGLIATO TUTTO, E ORA LITIGA PURE COL SUO AVVOCATO – MEGLIO RICORDARSELA COME PORNOSTAR (FOTOGALLERY BOLLENTE)

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Ricordate quel breve angusto periodo in cui ci eravamo convinti che Donald Trump avesse i giorni contati e che il più grave sexgate della storia degli Stati Uniti stesse per far deflagrare la Casa Bianca?

Era tutto un dire «Americani, come ci si sente a essere governati da un Silvio Berlusconi al cubo?», perché Stormy Daniels aveva accusato il presidente di averla pagata 130.000 dollari per mantenere segreta una loro presunta relazione (consenziente) di dieci anni fa, quando lei era ancora una pornostar (ora è più che altro produttrice e sceneggiatrice, sapete).

Aveva ricostruito e gestito tutto con un' approssimazione e una teatralità che a molti avevano fatto dire che The Donald ne sarebbe uscito con le ossa rotte, non tanto perché per gli americani sesso e istituzioni si autoescludono, quanto perché lei batteva il presidente in cialtronaggine.

Poi se l' erano date di santa ragione, lui e lei, specie su Twitter, e lei s' era fatta difendere da un avvocato, Avenatti (che qualche settimana fa è finito in galera per aver menato la sua ex moglie), lui le aveva dato della faccia di cavallo (che bellissima epoca, e pensare che tra voi c' è chi rimpiange di non essere nato in quella noia di Prima Repubblica o sotto Winston Churchill) e aveva promesso di fargliela pagare, allora lei lo aveva querelato, come un' italiana qualsiasi.

Ieri, però, Stormy è stata condannata a rimborsare le spese legali e il fastidio e la perdita di tempo al presidente, perché se proprio vuoi salvare il tuo Paese è meglio non far perdere tempo a chi lo governa appresso alle tue questioni di principio e, possibilmente, evitare di incastrarlo dopo esserci andata a letto insieme. Sul sexgate, invece, i giochi sono ancora aperti.

Da quando non ha più il vento in poppa, Stormy ha litigato anche con l' Avenatti, accusandolo di aver indetto crowdfunding a sua insaputa, sfruttando la sua notorietà (ma voi comprereste una macchina da Stormy Daniels?) e intascandosi i soldi.

Avenatti, incazzato nero, ha trasecolato, ricordando quanti soldi e quanto tempo le ha dedicato e, per quanto è dato sapere, è più o meno finita là. Povera cara ragazza ciclone, ottimista e di sinistra: una sovversiva che voleva essere pericolosa e invece è solo una perdita di tempo che, essendo denaro, le tocca pure rimborsare.

