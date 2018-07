STUPIDARIO DEI PARLAMENTARI GRILLINI – DALLA “CREMAZIONE A FREDDO” AL “FATTORE FELICITÀ”: TUTTE LE PROPOSTE DI LEGGE PIÙ DISCUTIBILI PRESENTATE DAL M5S – LA TASSA DELL’1% SU TUTTE LE ATTIVITÀ DI BANKITALIA, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE SIGARETTE E IL DIVIETO DI IMPIEGARE MODELLE “MALNUTRITE”

Francesco Curridori per "il Giornale"

Flat tax e reddito di cittadinanza? Possono aspettare. La Fornero? Finita nel dimenticatoio.

Se da un lato i cavalli di battaglia della maggioranza rischiano di slittare a data da destinarsi, dall' altro i grillini hanno già presentato alcune discutibili proposte di legge.

Una di queste, la stretta sulle pubblicità del gioco d' azzardo, ha già trovato spazio nel contestato dl Dignità presentato da Di Maio. Una misura esaltata come una conquista del M5S anche se, proprio tra i pentastellati, c' è chi la considera ancora insufficiente.

Il senatore, Matteo Mantero, infatti, vuol vietare anche la «propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro» e limitare «l' apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito».

Nel mirino del sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, c' è la modifica della «disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali», volta a ripristinare la chiusura domenicale dei negozi.

Il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Cominardi, intende istituire «una Commissione parlamentare di inchiesta sulle agevolazioni statali di cui ha beneficiato il gruppo Fiat dal secondo dopoguerra ad oggi e sulle conseguenti scelte industriali del gruppo medesimo».

Altri pentastellati hanno concentrato la loro attenzione nella difesa di alcune corporazioni. La senatrice Patty L' Abbate vuol promuovere «l' attività di compravendita di beni usati». Andrea Vallascas preferisce occuparsi della «qualificazione professionale per l' esercizio dell' attività di estetista» mentre Patrizia Terzoni «delle attività professionali nel settore del turismo speleologico».

Per il deputato Cosimo Adelizzi, membro della Commissione Bilancio, vale il detto che «i soldi non fanno la felicità». Secondo lui, infatti, non basta considerare il Pil generato da uno Stato ma «occorre inserire un fattore felicità nell' elaborazione dei programmi economici e finanziari, associare il benessere sociale e individuale alla crescita economica».

La senatrice Laura Bottici vorrebbe istituire una «tassa sulla concessione dei diritti d' emissione monetaria», ossia tassare dell' 1% tutte le attività del bilancio della Banca d' Italia. La deputata Federica Daga intende approvare una legge che disciplini «la funzione sociale della proprietà».

La Daga propone anche di dare una «delega al Governo per la tutela dei consumatori dai rischi connessi con l' uso di materie plastiche nella confezione degli alimenti» e di proibire l' uso del triclosano nei cosmetici.

Azzurra Cancelleri vuole vietare «l' impiego di modelle e modelli in stato di malnutrizione» e regolamentare «l' attività di ristorazione in abitazione privata» e il «turismo all' aria aperta» con leggi ad hoc.

Per la senatrice Maria Domenica Castellone è fondamentale cambiare la legge che tratta «l' erogazione dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci».

Il deputato Giuseppe L' Abbate pone più attenzione alle norme sulla «produzione del gelato artigianale di alta qualità», «la produzione e vendita del pane» o il «confezionamento del latte crudo» e punta a salvaguardare la «salute degli equidi impiegati in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico».

Chiara Gagnarli vuole imporre il «divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce». Alberto Zolezzi intende modificare le norme sulla «pratica funeraria della cremazione a freddo» mentre Diego De Lorenzis vuole intervenire sulla legge che obbliga i comuni a «porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età».

La passione di De Lorenzis, però, è il ciclismo e, pertanto, promuove «l' istituzione del Registro nazionale delle biciclette» e la modifica della norma sulla «maggioranza necessaria per deliberare la destinazione di spazi comuni condominiali a posteggio per le biciclette».

Molto attivo sul versante dello smaltimento dei rifiuti è il grillino ambientalista Stefano Vignaroli che è favorevole a stanziare degli incentivi «per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica».

Vignaroli si impegna anche a contrastare «l' obsolescenza programmata dei beni di consumo» e a reintrodurre «il sistema del vuoto a rendere» ma la sua proposta di legge più particolare è quella che prevede il «divieto dell' uso di imballaggi, stoviglie e cannucce non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti e bevande, realizzati con materiali non compostabili e non biodegradabili» nelle mense scolastiche.

Norme importanti ma non in cima ai pensieri degli italiani che, forse, eviterebbero volentieri «l' istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo», proposta dalla deputata Francesca Businarolo.

Filippo Gallinella ha presentato una pdl sulla «ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo». La senatrice Wilma Moronese si prefigge di introdurre «il divieto di utilizzo di stoviglie e contenitori di plastica destinati alla ristorazione collettiva». La sua collega Daniela Donno, infine, vuole far approvare una legge «per favorire il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce destinate all' attività venatoria».