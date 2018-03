STURM UND TRUMP - NEL 2013 IL PRESIDENTE USA SCRISSE A PUTIN PER INVITARLO A MISS UNIVERSO, IL WASHINGTON POST RIVELA CHE LA LETTERA E’ FINITA AGLI ATTI DEL RUSSIAGATE - NON E' CHIARO SE IL LEADER RUSSO GLI RISPOSE – INCONTRO TRUMP- CICCIO KIM, LA CASA BIANCA FRENA

trump putin

Trump bramava così tanto che Putin partecipasse al concorso di Miss universo da lui organizzato nel 2013 a Mosca che gli scrisse una lettera per invitarlo. Lo scrive il Wp. Nella missiva, finita agli atti del Russiagate, Trump aggiunse un postscriptum per dire che non vedeva l'ora di vedere donne "meravigliose" durante il suo viaggio. Non e' chiaro se la lettera sia stata consegnata al presidente russo ne' se quest'ultimo gli abbia risposto.

In quel periodo il tycoon stava tentando di espandere il suo brand in Russia e non nascose le sue speranze in una apparizione del leader del Cremlino. Putin cancello' una visita pianificata all'ultimo momento, secondo quanto riferito al Wp da Aras Agalarov, oligarca che insieme al figlio, la pop star Emin, aiuto' Trump nel concorso di bellezza. "Fu una situazione molto complicata, perche' avevo promesso a Trump che avrebbe incontrato Putin", disse Agalarov. Invece Putin invio' una lettera "amichevole" e una scatoletta laccata russa. "Cosi' se ne' ando' felice".

INCONTRO TRUMP-KIM JONG UN

INCONTRO TRUMP-KIM JONG UN

Donald Trump e Kim Jong-Un si incontreranno entro fine maggio, c’è l’accordo, ma le diplomazie frenano e le sanzioni intanto rimangono. La Casa Bianca ha infatti ritrattato la sua posizione, chiarendo che “non faranno concessioni” e non andranno avanti nei colloqui con colloqui con la Corea del Nord“fino a quando non ci saranno azioni concrete e verificate” da parte di Pyongyang.

CICCIO KIM TRUMP

“Aspettiamo con impazienza la loro denuclearizzazione. Ma tutte le sanzioni e massima pressione devono restare”, ha chiarito la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. E in questo Donald Trump ha trovato l’appoggio della Cina: dopo lo storico annuncio il presidente Usa ha avuto un colloquio con il presidente cinese, Xi Jinping, e secondo la Casa Bianca i due si sono “impegnati a mantenere pressione e sanzioni” contro Pyongyang “finché la Corea del Nord non intraprenderà passi tangibili verso una denuclearizzazionecompleta, verificabile e irreversibile”.

DONALD TRUMP FIRMA I DAZI CON I LAVORATORI DELL ACCIAIO E DELL ALLUMINIO

trump e la playmate KIM TRUMP donald trump impianto di riconversione dell'alluminio