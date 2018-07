STURM UND TRUMP! MELANIA GUARDA LA CNN SULL’AIR FORCE ONE, THE DONALD SI IMBESTIALISCE: "VOGLIO SOLO LA FOX" - UN MICROCHIP NEL PALLONE DONATO DA PUTIN AL PRESIDENTE USA, ESPLODE POLEMICA NEGLI USA: “E SE FOSSE UN PALLONE SPIA?” - VIDEO

Anna Guaita per il Messaggero

trump melania

Donald Trump prova una tale diffidenza nei confronti dei media indipendenti da essere arrivato a pretendere che tutte le tv a bordo dell' aereo presidenziale siano sintonizzate solo sulla fidatissima Fox News. L' ordine è venuto nel viaggio di ritorno da Helsinki, dove Trump aveva incontrato Putin. Salendo a bordo, Trump ha notato che la moglie stava guardando la Cnn. La cosa ha fatto imbestialire il presidente, in guerra aperta contro il canale di notizie.

Da ora in poi, ha stabilito, la tv sua e della moglie devono essere sintonizzate su Fox. Melania però non ci sta, lei «continuerà a guardare i canali che vuole».Trump non ha mostrato la stessa diffidenza verso un regalo di Putin: un pallone dei Mondiali, da dare al figlio Barron. Occhi attenti hanno notato che l' Adidas ha il logo del sistema Nfc (Near-field communication).

trump melania

Si trattava cioè di un pallone del futuro, che attraverso un chip può trasmettere dati a un dispositivo elettronico. Non si sa che fine abbia fatto il pallone, e qualcuno si è chiesto se non sia un pallone spia. Ma è tradizione che ogni regalo fatto al presidente venga passato al microscopio dall' Fbi e dagli esperti di intelligence.

