STATI UNITI A PUGNO CHIUSO – CONTRO TRUMP, I DEMOCRATICI RISCOPRONO IL SOCIALISMO: MILITANTI IN DELIRIO IN KANSAS PER LA 28ENNE OCASIO-CORTEZ (ALLE PRIMARIE NEL BRONX HA BATTUTO IL DEPUTATO IN CARICA) SUL PALCO INSIEME A BERNIE SANDERS (76). POSSIBILE TICKET PRESIDENZIALE PER IL 2020? – NEI SONDAGGI VOLANO, E I BIG DEL PARTITO TEMONO DI ESSERE TRAVOLTI DALL’ONDATA ROSSA - VIDEO