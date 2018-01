E TAJANI FU! - IL BANANA SCEGLIE IL SUO CANDIDATO PREMIER, COME DAGO-ANTICIPATO MESI FA: ‘SAREBBE UNA BELLISSIMA SCELTA. CERTO, SAREBBE UNA PERDITA A LIVELLO EUROPEO PER L’ITALIA PERCHÉ È LA PRIMA VOLTA CHE UN ITALIANO ARRIVA A UNA CARICA COSÌ ALTA NELLA UE’ (VIDEO INTEGRALE DA RTL 102.5) - OPS! FORSE SI È DIMENTICATO DI PRODI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE? - POI RIVELA DI AVER GIÀ PARLATO DI TAJANI A SALVINI E MELONI (CHE DUNQUE HANNO ACCETTATO?)

FI, SILVIO BERLUSCONI A RTL, " ANTONIO TAJANI È IL CANDIDATO PREMIER IDEALE" - IL LEADER DI FORZA ITALIA A NON STOP NEWS

Da www.rtl.it

berlusconi tajani

E alla fine, Silvio Berlusconi rompe gli indugi e designa il candidato premier ideale: "Antonio Tajani, l'attuale presidente dell'Europarlamento, sarebbe una bellissima scelta"- ha detto il leader di Forza Italia, ospite di Non Stop News la trasmissione d'informazione condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 di Sky - "Sarà Tajani il candidato premier del centrodestra?" gli ha chiesto Pierluigi Diaco.

"Tajani - ha risposto il leader di FI- è uno dei cinque fondatori di Forza Italia, è stato sempre di una lealtà assoluta e totale nei miei confronti e nei confronti dei principi di FI" "Inoltre è molto stimato a livello europeo",ha detto ancora Berlusconi " ho seguito tutte le sue prese di posizione sui vari temi negli ultimi tempi e sono state impeccabili. Inoltre ho un rapporto di lavoro con lui, ideale. Certo sarebbe una perdita a livello europeo per l'Italia perché è la prima volta che un italiano arriva a una carica così alta nell' Ue"

BERLUSCONI E TAJANI

" Tajani lo sa di quest'investitura?", a questa domanda posta scherzosamente, Berlusconi, risponde sorridendo che: "Tajani lo sa certo, l'ho informato e ho insistito ripetutamente". Su una candidatura spinosa quella alla presidenza della Regione Lazio, invece, Berlusconi promette che entro oggi si conoscerà il nome del candidato, su cui, finora, tra gli alleati di centrodestra, non c'è accordo su una proposta condivisa. "Non posso dire ancora il nome" ha detto il leader di Forza Italia", ma lo conosceremo tra poche ore".

Tra gli altri temi, anche la stretta attualità. Sul tragico incidente ferroviario avvenuto a Pioltello, Berlusconi ha detto: " In Italia siamo in debito rispetto a tutte le infrastrutture ed è un tema su cui dobbiamo impegnarci a migliorarlo. Dobbiamo porci rimedio per impedire che accada nuovamente". Quando poi si toccano i temi internazionali, Berlusconi afferma di condividere la posizione critica della cancelliera tedesca Angela Merkel contro il neo-protezionismo degli Stati Uniti. Per Silvio Berlusconi, la posizione di Trump " non è idea da approvare", e sul presidente degli Stati Uniti, dice:

berlusconi tajani

" E' una persona che ha il vizio di decidere troppo in fretta, al contrario di quello che ho sempre fatto io quando ho governato. Usa twitter troppo frequentemente anche nelle questioni internazionali molto delicate, come per esempio quella con la Corea del Nord. Sul rapporto con l'Europa, Berlusconi ha sottolineato che sarebbe necessario rivedere innanzitutto il Trattato di Dublino, che dice Berlusconi " sta portando in Italia gli immigrati con la promessa del riconoscimento dello status di rifugiato. Ma abbiamo, al momento, circa 600mila immigrati in Italia e non tutti hanno diritto a questa tutela. L'anno scorso solo diecimila di questi avevano diritto, gli altri purtroppo finiscono o nelle maglie della criminalità o nella prostituzione. Sono aumentati reati come rapine e aggressioni. Dobbiamo insieme all'Europa riuscire a fermare nuovi arrivi in Italia e riportare a poco a poco i migranti nei loro Paesi d'origine.

berlusconi salvini meloni

L'Occidente benestante deve pensare a un grande Piano Marshall per aiutare quei Paesi poveri esportando anche imprese e attività economiche". Sui rapporti con i competitor politici, poi il leader di FI, sottolinea il suo giudizio sul Movimento Cinquestelle : "Sono i nuovi comunisti, hanno tutti i difetti dei comunisti di una volta senza averne le poche qualità, vogliono far guidare l'Italia a un ragazzo di trent'anni che sarebbe anche simpatico ma che non ha nemmeno una laurea, che non ha mai lavorato. Sono dei dilettanti della vita e sono diventati dei mantenuti della politica. Chi vive solo dell'emolumento parlamentare, è disposto a tutto pur di conservarlo.

SALVINI BERLUSCONI MELONI

E per questo come proprio i vecchi comunisti sono pronti a cambiare idea su tutto, prima euroscettici, poi favorevoli all'Euro, prima non si volevano alleare con nessuno e ora si potrebbero anche alleare. Sull'economia, poi, per le coperture sulle proposte del centrodestra, in primis il reddito di dignità e una flat tax, il leader di Forza Italia rassicura che "le misure valgono , secondo gli economisti che abbiamo interpellato, 100 miliardi di euro: flat tax cancellazione Irap, aumento pensioni minime e alle mamme e revisione pensioni minime. D'altra parte abbiamo possibilità di recuperare circa 270 miliardi grazie a varie misure tra cui una serie di tagli, nella lotta all' evasione fiscale e chiusura cause fiscali.

Infine, il leader di FI spiega che dopo 23 anni di impegno politico, questa è l'ultimo impegno: "Non posso venir meno. L'Italia ha ancora bisogno di me, questa è l'ultima rivoluzione liberale che farò"

BERLUSCONI JUNCKER angela merkel silvio berlusconi