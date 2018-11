TANDEM PE' CAMPÀ – COME DAGO-ANTICIPATO, ALLE PRIMARIE DEL PD ARRIVA IL “BISCOTTONE”: RICHETTI LASCIA LA CORSA E SI ALLEA CON MARTINA: “L’HO CHIAMATO. GLI HO PROMESSO LEALTÀ E SOSTEGNO, MA GLI HO CHIESTO RADICALITÀ E CORAGGIO. PIAZZA DEL POPOLO ME LA RICORDO. MOLTI MI CHIEDEVANO DI CANDIDARMI, MA TUTTI ANCORA DI PIÙ CI CHIEDEVANO…”

Da www.ansa.it

Matteo Richetti lascia la corsa per le primarie del Pd e si 'allea' a sostegno della candidatura del segretario uscente Maurizio Martina. "Ho chiamato Maurizio. Gli ho promesso lealtà e sostegno, ma gli ho chiesto radicalità e coraggio - annuncia in una nota il senatore Dem - Maurizio ha accettato di fare sue le nostre proposte e il nostro stile".

In un lungo messaggio Richetti spiega il perché della decisione: "Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ancora di più ci chiedevano unità - ricorda - I nostri militanti li ho incontrati. Molti mi chiedevano di restare in campo, ma tutti ci chiedevano di non essere solo la somma di individualità". Fino all'annuncio: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale".

