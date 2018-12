MINNITI E TOPOLINI – DIETROFRONT DEI RENZIANI: SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI MINNITI. LA SVOLTA DOPO UN INCONTRO CON LOTTI E GUERINI IN UNA GIORNATA IN CUI SI È DETTO DI TUTTO: PRIMA MATTEUCCIO DICE DI NON VOLERSI OCCUPARE DEL CONGRESSO, POI UNA FALSA “ANSA” DÀ PER CERTO IL RITIRO DI “DOMENICO DETTO MARCO”, CREANDO IL PANICO TRA I MILITANTI (QUELLI RIMASTI) – IL POST AL VETRIOLO DI STEFANO CECCANTI