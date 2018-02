TI FACCIO UN HULOT COSI’ – BUFERA SUL MINISTRO DI MACRON: LA NIPOTE DI MITTERRAND LO DENUNCIÒ PER STUPRO QUANDO LEI ERA UNA STAGISTA VENTENNE E LUI FACEVA IL FOTOREPORTER - MACRON RIBADISCE LA FIDUCIA AL MINISTRO E GLI CHIEDE DI RESISTERE

Stefano Montefiori per www.corriere.it

I n altri tempi, di una denuncia archiviata dieci anni fa per fatti accaduti a loro volta undici anni prima non si parlerebbe. E infatti finora non se ne era parlato. Ma lo scandalo Weinstein continua a produrre conseguenze, e capita così che il numero tre del governo francese, il potente ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot, rilasci una intervista preventiva alla star radiofonica Jean-Jacques Bourdin per smentire le rivelazioni in arrivo il giorno seguente sul nuovo settimanale Ebdo . Ci sono voci sul suo conto. Due donne lo accusano - a suo dire - ingiustamente.

La prima, una impiegata parlamentare, avrebbe parlato di molestie quando era dipendente alla Fondation Hulot ma ora nega, e questo non sembra in effetti un caso capace di impensierire il ministro.

Ma un' altra donna sostiene di essere stata violentata da Hulot nel 1997, e nel 2008 ha presentato denuncia alla polizia di Saint-Malo, in Bretagna.

I fatti erano ormai coperti dalla prescrizione, ma Hulot venne comunque interrogato, e anche la donna fu chiamata a fornire una testimonianza dettagliata.

Quella persona, si è scoperto adesso, era Pascale Mitterrand, nipote del grande François per 14 anni presidente della Repubblica.

Sotto l' aspetto giuridico la questione è chiusa, e Hulot ripete con le lacrime agli occhi di essere stato giudicato e assolto (prendendosi qualche libertà terminologica e di sostanza: il processo non c' è mai stato a causa della prescrizione). Ma da un punto di vista politico e di immagine l' imbarazzo è enorme, tanto più che l' accusatrice porta un nome impegnativo.

Pascale Mitterrand, fotografa oggi 40enne, è la figlia maggiore di Gilbert Mitterrand, il più giovane dei figli del presidente morto nel 1995. Oggi Pascale vive all' estero con la sua famiglia, ed è apparsa in pubblico molto raramente, per esempio ai funerali della nonna Danielle.

La donna ha cominciato la sua carriera all' agenzia Sipa. È lì che, stagista, incontrò Hulot, all' epoca fotoreporter prima di diventare celebre come presentatore di programmi tv a sfondo ecologista, poi consigliere di Hollande e infine ministro di Macron.

Pascale Mitterrand ha presentato denuncia nel 2008, 11 anni dopo i fatti, consapevole della prescrizione e desiderosa di risparmiarsi l' attenzione mediatica che avrebbe circondato un processo.

«Ma la mia assistita voleva che restasse scritto qualcosa su ciò che era successo anni prima - dice oggi l' avvocato Michel Dufranc -, ci teneva a fare capire a Hulot che lui l' aveva scampata per un soffio e soprattutto voleva rendergli chiaro il modo in cui lei aveva vissuto intimamente il loro incontro». Cioè, uno stupro.

Pascale Mitterrand non ha mai voluto parlare alla stampa e non lo avrebbe fatto neanche adesso. A gennaio ha accettato di confermare l' esistenza della denuncia ai giornalisti di Ebdo - che tanto avrebbero scritto comunque l' articolo - in cambio del silenzio sulla sua identità. Ebdo ha rispettato il patto, ma l' anonimato è stato rotto dal concorrente Le Point .

Ora prendono un altro significato le voci che hanno sempre accompagnato Hulot, e che lo descrivono come un corteggiatore determinato, ossessionato dalle donne (il che è diverso dall' essere un violentatore, ma qui sta una parte consistente del dibattito post-Weinstein).

Con gli occhi e l' attenzione di oggi, in piena era #MeToo, si scopre che Pascale Mitterrand compare già in una biografia di Nicolas Hulot uscita nel 2010, «Saint Nicolas». Capitolo intitolato Il seduttore : «Non si può ricostruire la vita di Nicolas senza evocare questo aspetto del personaggio - scrive l' autrice Bérengère Bonte -. A registratore spento, l' immensa maggioranza degli interlocutori parlano di ragazze qualsiasi, assistenti tv, stagiste o giovani donne dell' ambiente politico: una nipote di Mitterrand, apprendista fotografa , che passa una settimana a casa sua senza fare un solo scatto, oppure una figlia di ministro corteggiata al limite della molestia e altre, impossibili da citare qui».

Macron ha ribadito la fiducia al ministro e gli chiede di resistere. La parola di Pascale Mitterrand contro la parola di Nicolas Hulot, ma è quest' ultimo a rischiare di più.