SENZA FICA E SENZA TRONO: GLI 80 ANNI TRISTI DI JUAN CARLOS - DA QUANDO HA ABDICATO, E’ FINITO NEL DIMENTICATOIO: NON PARTECIPA PIU’ NEANCHE AGLI INCONTRI UFFICIALI - SUO FIGLIO FELIPE NON LO AMA E FA DI TUTTO PER PRENDERE LE DISTANZE DA LUI, ANCHE NELLA GESTIONE DELLA MONARCHIA