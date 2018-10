TONINELLI IN BRODO – I CITTADINI DI GENOVA HANNO PERSO LA PAZIENZA E I 5 STELLE RISCHIANO DI PERDERE UN MINISTRO: TONINELLI POTREBBE ESSERE SILURATO A GENNAIO - LA DECISIONE SAREBBE GIÀ STATA PRESA – NON APPENA SARÀ APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO E SI SARANNO CALMATE LE ACQUE L’EX CARABINIERE GAFFEUR FARÀ LE VALIGIE – MA PRIMA DI ANDARSENE VUOLE FARE UNO SGAMBETTO AI BENETTON, RIVEDENDO TOTALMENTE IL RADDOPPIO DI FIUMICINO…

Marco Antonellis per “Dagospia”

proteste genova valpolcevera 4

"Liberate la Valpolcevera" è la parola d'ordine. I genovesi non ne possono più, vogliono risposte non chiacchiere, fatti non parole. La situazione sta diventando imbarazzante per un governo populista che aveva promesso il cambiamento "tutto e subito" e si ritrova contro il popolo che lo ha votato.

toninelli vespa

Se i cittadini non avranno risposte entro trenta giorni organizzeranno una manifestazione ancora più grande, e così via. Perché nemmeno 53 giorni sono bastati per scrivere un decreto: la misura ora è colma. Il decreto per Genova andrà riscritto. Senza più la norma, fortemente voluta dai 5Stelle, che impediva di realizzare il ponte alle società partecipate dai concessionari autostradali.

toninelli

Nei 5Stelle le riunioni sulla questione si susseguono senza sosta ma ancora non se ne viene a capo e sono in molti ad aver già trovato il capro espiatorio: Danilo Toninelli. Tanto che c'è chi giura che la decisione sia già stata presa: via a Gennaio, non appena si saranno calmate le acque e sarà stata approvata la legge di bilancio. Adesso non è proprio possibile, si aggiungerebbe confusione a confuzione.

proteste genova valpolcevera 3

Ma l'ex carabiniere Danilo Toninelli almeno apparentemente non fa una piega e tira dritto per la sua strada. Tanto da voler rincarare la dose contro i suoi principale avversari, i Benetton. Il dato è tratto: dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta per partire una vera e propria “Operazione Fiumicino” contro l'aeroporto più grande d'Italia, gestito per l'appunto dai Benetton.

TONINELLI AL MARE DURANTE L'EMERGENZA A GENOVA

Ed è la prima volta che un governo italiano accende un 'faro' sul progetto di raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino, da quando l'allora dimissionario governo Monti lo approvò (fuori sacco) nel 2012. Fonti ministeriali spiegano senza mezzi termini che "l'obiettivo è di rivedere totalmente il progetto di raddoppio, tanto che sono già stati avviati contatti in merito".

Altro punto dolente che finirà nel mirino sono le tariffe. Il sistema tariffario non dovrà più essere regolato tramite contratti in deroga come avviene ora (analogamente a quanto avviene per il sistema autostradale) ma si punterà a far gestire il sistema tariffario da un'apposita Authority. Insomma, magari Toninelli verrà pure scaricato a Gennaio ma la sfida ai Benetton è appena cominciata.

Benetton fiumicino

proteste genova valpolcevera 2 toninelli ai funerali per le vittime del crollo del ponte a genova

fratelli benetton autostrage per l italia luciano giuliana gilberto benetton vignetta krancic oliviero toscani difende i benetton luciano benetton e oliviero toscani i meme sui benetton e il crollo del ponte di genova impero della famiglia benetton i meme sui benetton e il crollo del ponte di genova

proteste genova valpolcevera 1

IL MONCONE CROLLATO DEL PONTE MORANDI toninelli ponte morandi genova 1 ponte morandi ponte morandi genova 4 ponte morandi genova 2 in ricordo di genova ponte morandi genova 3 PONTE MORANDI GENOVA