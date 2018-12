TONTINELLI IN BRODO – VI MANCAVANO LE GAFFE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI (PER MANCANZA DI PROVE)? ECCOVI ACCONTENTATI – PRIMA DI UNA RIUNIONE CON I SUOI OMOLOGHI A BRUXELLES, IL PENNELLONE HA PARLATO DEL PONTE DI GENOVA: “LA CITTÀ IN POCHI MESI, AL MASSIMO ANNI, TORNERÀ A ESSERE PIÙ FORTE DI PRIMA” – LE DICHIARAZIONI HANNO FATTO IL GIRO DEL WEB - VIDEO

Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli protagonista di un'altra (clamorosa) gaffe. Il titolare del dicastero dei Trasporti poco prima di partecipare ad una riunione con i suoi omologhi a Bruxelles, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Genova che in pochi istanti sono diventati bersaglio sui social e sul web: "Come Governo abbiamo dato quello che potevamo a Genova, in pochi mesi, al massimo anni, tornerà a essere più forte di prima".

Le sue parole in pochi istanti hanno fatto il giro del web diventando virali sotto i colpi degli utenti che hanno criticato in modo aspro la posizione del ministro. "Il disastroso Toninelli fa un’altra gaffe. Nel suo solito tono stralunato e comico, il ministro dice che Genova si riprenderà ’tra pochi mesi, al massimo annì. Se il governo Lega-5 stelle continuerà con questa inerzia, la disastrosa profezia di Toninelli rischia di avverarsi", ha affermato il senatore dem, Salvatore Margiotta, capogruppo in commissione Lavori Pubblici.

"Se ci vorranno anni, il sistema economico di Genova sarà definitivamente collassato", ha aggiunto il senatore dem. Insomma per Toninelli non è certo un periodo facile. Dopo il pugno in Aula per l'approvazione del decreto Genova arriva lo scivolone sui tempi per la ricostruzione. E intanto i genovesi aspettano...

