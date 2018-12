4 dic 2018 10:37

TORNATE INGLESI, TUTTO È PERDONATO! - L’AVVOCATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: ‘IL REGNO UNITO PUÒ FERMARE LA BREXIT UNILATERALMENTE’. BENE, MA È SOLO IL SUO PARERE, NON VINCOLANTE, CHE I GIUDICI DELLA CORTE TERRANNO A MENTE PER LA DECISIONE SUL RICORSO DI UN GRUPPETTO DI PARLAMENTARI SCOZZESI EUROPEISTI. QUINDI NON UNA NOTIZIA BOMBA, PER QUANTO ABBIA GIÀ RINGALLUZZITO I ‘REMAINERS’ DI QUA E DI LÀ DELLA MANICA