TRIA E MOLLA! – IL FINANCIAL TIMES DEDICA UN RITRATTO AL MINISTRO DELLE FINANZE ITALIANO: “È TROPPO IMPORTANTE PER ESSERE LICENZIATO” – E POI LA PREVISIONE CATASTROFICA: “SE QUALCOSA DOVESSE ANDARE NON LISCIO E VENISSE MINACCIATO ALLORA QUELLO CHE FINORA È STATO UN PANICO MODERATO PER I CONTI ITALIANI POTREBBE DIVENTARE UNA CRISI A TUTTI GLI EFFETTI”

Il Financial Times lo chiama «l'uomo nel mezzo». Giovanni Tria, ministro delle Finanze italiano, è al centro di un articolo del quotidiano della City, che in seconda pagina rileva come nei suoi confronti stia «salendo la pressione» in tema di spesa, «mentre l'Ue si agita sul debito».

L'articolo del Financial Times arriva in vista sia del 70esimo compleanno di Tria (venerdì 28 settembre), sia soprattutto della presentazione della manovra: il 27 settembre è attesa la nota di aggiornamento al Def. «Se il ministro delle Finanze dell'Italia riuscirà a godersi i festeggiamenti,dipenderà probabilmente dagli eventi di domani (27 settembre, ndr) quando annuncerà gli obiettivi di spesa con il potenziale di inviare scosse sui mercati finanziari e far scattare la furia di Bruxelles».

PER IL FT, TRIA «È TROPPO IMPORTANTE»

Tria ha «ripetutamente dichiarato in pubblico che i suoi piani di spesa manterranno il deficit italiano a livelli sostenibili» ma, sottolinea il quotidiano finanziario, «la pressione da tutte le parti, che hanno fatto richieste apparentemente inconciliabili quasi ogni giorno, è immensa».

Un fattore però che «potrebbe lavorare a favore» del ministro delle Finanze è «quanto sia diventato cruciale nell'equilibrare le richieste da ogni parte», per questo «è semplicemente troppo importante per essere licenziato». Se, però, «qualcosa dovesse andare non liscio come previsto» e «la posizione di Tria essere minacciata», conclude il Ft, «allora quello che finora è stato un panico moderato per i conti italiani potrebbe svilupparsi in una crisi a tutti gli effetti».

