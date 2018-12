8 dic 2018 15:24

TRIA SEMPRE PIÙ IN BILICO: PER ORA LE DIMISSIONI SONO STATE STOPPATE DA MATTARELLA, ALMENO FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. POI, CHISSÀ. INTANTO, PER GENNAIO TIRA ARIA DI RIMPASTO DI GOVERNO, VISTO CHE INIZIERÀ LA FASE PIÙ CALDA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE. TUTTI I NOMI IN BILICO E QUELLI IN ASCESA