TRUMP E MACRON: DOPO LE SCINTILLE, SCOPPIA LA PACE – IL PRESIDENTE FRANCESE: "C’E’ STATA UN’INCOMPRENSIONE. NON PARLAVO DI ESERCITO EUROPEO MA DI CYBERSPAZIO" – IL CLIMA TESO NON RIGUARDA LE DUE FIRST LADY: BRIGITTE ACCOGLIE MELANIA ALL'ELISEO CON BACI E ABBRACCI….

Il presidente americano Trump è a Parigi per un meeting con il francese Macron. Un faccia a faccia che arriva dopo diverse polemiche e infatti, come fa notare la stampa francese, si svolge in un clima teso. Clima che però non riguarda le due first lady, che invece al loro incontrano si baciano e abbracciano

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto all’Eliseo il capo di Stato americano Donald Trump, per un incontro bilaterale in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della fine della Prima guerra mondiale. Poco prima del colloquio Trump aveva pubblicato un tweet polemico contro Macron, quindi i primi momenti sono serviti a superare l’imbarazzo e a pronunciare frasi distensive, dopo una fredda stretta di mano.

Il presidente americano ha ribadito la sua richiesta agli alleati di partecipare in modo più consistente al bilancio della Nato. Il presidente francese ha avuto toni concilianti e si è detto d'accordo con questo principio. «Vogliamo aiutare l'Europa ma siate corretti», «a noi piacerebbe un'Europa forte, vogliamo entrambi la stessa cosa», ha scandito Trump al suo arrivo all'Eliseo

Il saluto

«Celebriamo qui l’amicizia tra i nostri popoli, i nostri eserciti, e la formidabile solidarietà tra di noi, vecchi alleati», ha detto il presidente francese. «Abbiamo molte cose in comune sotto molti aspetti, forse alcuni pensano i contrario ma no, condividiamo molte cose», ha risposto Trump.

Il tweet. Solo poche ore prima Trump aveva scritto questo tweet: «Il presidente Macron ha appena suggerito che l’Europa costruisca un suo esercito per proteggersi dagli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Molto insultante ma forse l’Europa dovrebbe intanto cominciare a pagare la sua parte alla Nato, che gli Stati Uniti sovvenzionano largamente».

La frase di Trump e l’accusa a Macron di essere «molto insultante», proprio mentre si apprestava a essere accolto all’Eliseo, ha provocato molte reazioni indignate in Francia, dall’ex premier Alain Juppé al presidente della Assemblea nazionale, Richard Ferrand.

Il malinteso

L’Eliseo ha spiegato che Trump è stato tratto inganno dal fatto che le frasi di Macron erano state riportate in modo non corretto (dal Wall Street Journal, ndr). Durante l’intervista a Europe 1 di martedì scorso, Macron non si riferiva all’esercito quando diceva che bisogna proteggere gli europei «rispetto alla Cina, alla Russia e anche agli Stati Uniti», ma del cyberspazio. «Il susseguirsi degli argomenti nell’intervista può creare confusione ma sono due temi diversi, il trattato INF (sulle armi nucleari a medio raggio, che gli Usa vogliono denunciare) e la forza di difesa europea alla quale stiamo lavorando», ha sottolineato la presidenza francese. «Emmanuel Macron non ha mai detto che occorreva creare un esercito europeo contro gli Stati Uniti», ha aggiunto.

Gli argomenti

Relazioni bilaterali, situazione in Siria e rapporto con l’Iran sono alcuni dei temi del colloquio riservato. Gli appuntamenti. Oggi pomeriggio Macron vedrà Merkel a Compiègne, sui luoghi dell’armistizio tra Francia e Germania. Stasera i capi di Stato e di governo visiteranno l’esposizione di Picasso al museo d’Orsay e parteciperanno a una cena ufficiale. L’unico italiano presente sarà il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Domattina all’arco di Trionfo la cerimonia solenne per il centenario della fine della Grande guerra, alla quale parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel pomeriggio di domani l’apertura del Forum della Pace, la grande conferenza internazionale con la quale Macron vuole rilanciare il multilateralismo, non a caso snobbata da Trump.

