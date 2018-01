17 gen 2018 09:55

TRUMP, METTITI A DIETA! "MANGIA TROPPO CIBO SPAZZATURA E HA IL COLESTEROLO ALTO" – PRIMO CHECK UP PER IL PRESIDENTE USA - “NON MOSTRA ALCUN SEGNO DI PROBLEMI MENTALI E COGNITIVI” MA LA US NAVY CONSIGLIA UN REGIME ALIMENTARE DIVERSO...