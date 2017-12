TRUMP MOSTRA IL PACCO AL “NEMICO” BEZOS: “AMAZON PAGHI DI PIÙ PER LA SPEDIZIONE DEI SUOI PRODOTTI” - IL PRESIDENTE PROVA A DIFENDERE LE POSTE STATUNITENSI PENALIZZATE DALLA CONCORRENZA DEL COLOSSO DELL’E-COMMERCE MA IL VERO OBIETTIVO E’ COLPIRE BEZOS, EDITORE NON ALLINEATO DEL “WASHINGTON POST”

Stefano Semprini per “la Stampa”

trump

Non è escluso che Donald Trump inauguri il nuovo anno con uno degli slogan che hanno fatto vincente la sua campagna elettorale: «Make Usps Great Again». Dove Usps è l'acronimo di United States Postal Service, l'agenzia federale delle poste americane che versa in gravi difficoltà per i problemi di bilancio causati dall' avvento della posta elettronica e di Internet. Ecco allora che il presidente americano ha deciso di cavalcare la causa della posta tradizionale con l' obiettivo di assestare una stoccata a colui che considera un temibile rivale, ovvero Jeff Bezos e la sua Amazon.

E, come di consueto, lo ha fatto con un «cinguettio»: su Twitter ha auspicato che al gigante del commercio elettronico siano applicate tariffe di spedizioni ben più elevate di quelle attuali.

amazon jeff bezos

«Amazon diventa sempre più ricca e le Poste Usa sempre più povere!», lamenta l'inquilino della Casa Bianca, che già in passato ha attaccato frontalmente il gruppo di Seattle, accusandolo in particolare di non pagare le tasse sul web, tema questo all' ordine del giorno anche in Europa per quanto riguarda i giganti Internet. Ed ecco la proposta: «Dovremmo caricare di più su Amazon!».

donald e melania trump

L'argomentazione è la seguente: mentre il servizio di posta perde miliardi di dollari l' anno, le tariffe applicate su Amazon (ma anche su altre realtà del commercio online come eBay o Alibaba) sono sconsideratamente basse. Una beffa secondo Trump che con Bezos, l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio da 99 miliardi di dollari, ha il dente avvelenato. Eh sì, perché Bezos riveste una duplice veste che all'ex Tycoon proprio non piace. La prima è di essere icona di quella Silicon Valley che, da Facebook a Google, rappresenta uno dei poteri forti più lontani culturalmente e in tema di valori dal 45° presidente americano.

JEFF BEZOS POMPATISSIMO

La seconda è quella di editore del Washington Post, una delle cannoniere mediatiche americane più critiche dell' attuale amministrazione, accusato diverse volte dalla Casa Bianca, come la Cnn o il New York Times, di essere portatore sano di «fake news». Insomma un contropotere vero e proprio a quello istituzionale della Casa Bianca, considerato un pericolo da Trump e da un certo ambiente conservatore.

Solo qualche giorno fa Politico aveva raccontato di come il confronto, o meglio lo scontro, con i giganti tecnologici della West Coast fosse l' ultima grande frontiera della resistenza conservatrice. A partire da Steve Bannon, l' ex stratega della Casa Bianca artefice della vittoria elettorale di Trump che aveva dedicato uno dei suoi comizi al pericolo rappresentato dai «lords of technology», i signori della tecnologia.

E lo stesso Donald Trump Jr.

Amazon

aveva definito Twitter con toni denigratori. Secondo Politico «le truppe anti-tecnologia starebbero serrando le file attorno alla destra, dipingendo l' industria del web come un inaffidabile monolite che tesse le fila del pensiero unico americano». E il cinguettio di Trump ha anche un effetto Borsa, con il titolo di Amazon che scivola quasi dell' 1% a Wall Street nell' ultima giornata di contrattazioni dell' anno. Da Bezos per ora nessuna risposta ma c' è da scommettere che il duello tra i due miliardari continuerà nel 2018, sullo sfondo di una nuova battaglia tra due facce dell' America mai come oggi agli antipodi.