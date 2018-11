OGNI SCUSA È BUONA PER NUOVE SANZIONI ALLA RUSSIA - L’UE MINACCIA LA RUSSIA DOPO LA ‘’BATTAGLIA NAVALE’’ NELLO STRETTO DI KERCH, FINITA IN OPERETTA COI MARINAI UCRAINI CHE CONFESSANO IN VIDEO CHE SI TRATTAVA DI UNA PROVOCAZIONE. MOSCA RIFIUTA LA MEDIAZIONE DI BRUXELLES, LA MERKEL INVOCA L’OSCE, TRUMP METTE IN DUBBIO L’INCONTRO CON PUTIN AL G20 IN ARGENTINA. E MOSCA METTE NUOVI SISTEMI ANTI-MISSILI IN CRIMEA…