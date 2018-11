“CHI HA AVUTO TUTTO PUGNALA ALLE SPALLE” - IL J’ACCUSE DI RENZI CONTRO GENTILONI E DELRIO: “DOPO LA SCONFITTA DEL 4 MARZO MI HANNO CHIESTO DI RESTARE FUORI DALLE DINAMICHE DEL PD AL CONGRESSO. MA LO STILE E’ COME IL CORAGGIO DI DON ABBONDIO. CHI NON CE L’HA NON PUO’ DARSELO” - DELRIO: "GLI CHIESI DI LASCIARE MA NON PENSO PARLI DI ME...” - PRIMARIE, IN CORSA ANCHE MARTINA...