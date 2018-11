“NON ANDRÒ MAI PIÙ DALLA BERLINGUER” – UDO GÜMPEL FA L’OFFESO DOPO LO SCAZZO CON BELPIETRO A “CARTABIANCA”: “DEL DIRETTORE DE ‘LA VERITÀ’ ME NE FREGO. COLLEZIONA CAUSE IN TRIBUNALE. NON MI OFFENDE CHE MI CHIAMI AGIT-PROP DELLA MERKEL, MA È INACCETTABILE CHE MI VOGLIA ZITTIRE COME TEDESCO” – “MEGLIO DI QUESTI AL GOVERNO ANCHE UNO SCELTO A SORTE, MA NON DA CASALEGGIO” – IL VIDEO ORMAI STRACULT