TUTTI SUL CARROCCIO DEI VINCITORI - DA BANNON A “THE TELEGRAPH” FINO AL “WASHINGTON POST” DI BEZOS, PIOVONO LODI PER SALVINI, CHE FINO A POCO TEMPO FA ERA “ROZZO E IMPRESENTABILE” - L’ENDORSEMENT INASPETTATO? QUELLO DI SANDRO MAZZOLA: “SALVINI MI PIACE, CI SA FARE E L'HO VOTATO, SONO UN SUO SOSTENITORE CONVINTO”

Salvatore Dama per “Libero Quotidiano”

E ora tutti pronti a salire sul carro del vincitore. Anche se si tratta di un Carroccio. Chi arriva primo ha sempre ragione. E Salvini ha avuto la meglio nel centrodestra, superando la concorrenza interna di Forza Italia. Matteo ha strappato la fascia di capitano a Silvio Berlusconi.

Cosa mai riuscita a nessuno in ventiquattro anni e, diamine, se ci hanno provato. Chissà se il leader leghista arriverà anche a fare il miracolo di formare un governo. I numeri in Parlamento non gli bastano. Ma il suo consenso, da domenica notte, va sorprendentemente crescendo in ambienti dove non se l' erano mai filato prima. Salvini «il rozzo», Salvini «l'impresentabile», ora è diventato il politico col pedigree che ha saputo interpretare il malessere diffuso nel Paese. Chapeau.

Si levano il cappello davanti alle sue felpe, alle sue camicie di flanella, alle sue pinte di birra chiara. Il Washington Post saluta l'ascesa di questo «geniale 44enne», «un uomo comune» che «predilige jeans sbiaditi e t-shirt» alle giacche e alle cravatte. Il giornale di Bezos, ceo di Amazon, attribuisce a Salvini il merito di aver cambiato pelle alla Lega, movimento «che una volta derideva i meridionali» e che ora, invece, «con il suo messaggio anti-migranti e nazionalista, ha ottenuto un successo maggiore rispetto ai suoi cugini di estrema destra negli altri paesi europei».

ISOARDI ASSEDIATA

La stampa americana trova delle identità tra Salvini e Trump. E sottolinea la presenza a Roma dell'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon. Anche lui conquistato dal salvinismo. La stampa anglosassone sottolinea con soddisfazione la posizione pro Brexit del leader leghista, che ha definito «una idiozia ideologica» le minacce di Bruxelles di limitare gli scambi commerciali per «punire» la decisione del Regno Unito di uscire dal mercato unico. Il The Telegraph, quotidiano conservatore, presenta Salvini ai suoi lettori come il possibile nuovo primo ministro italiano.

I bookmakers inglesi pagano 1,50 l' arrivo del leghista a Palazzo Chigi, considerandola come l' ipotesi più probabile tra le tante in ballo. La Salvini-mania valica i confini della politica. Raccontano che Elisa Isoardi sia assediata in Rai da persone che vogliono conoscere il suo compagno. Nel frattempo varie celebrità fanno outing: «Ho votato Salvini, l' Italia è stanca, non c' è più lavoro, la gente che vive per strada è triplicata», confessa a Un giorno da pecora lo chef Gianfranco Vissani. In passato aveva cucinato per Massimo D' Alema, ma Salvini è meglio: «È come Che Guevara».

Anche la vecchia gloria interista Sandro Mazzola racconta della sua passione per la ruspa: «Salvini? Mi piace, l' ho votato, sono un suo sostenitore convinto, sono contento che abbia superato Berlusconi. Sarebbe un ottimo premier, è sveglio, è tosto e ci sa fare». Mazzola paragona il leader leghista a «Luis Suarez, che in campo sapeva fare tutto, uno che aveva un grandissimo talento».

CAPALBIO ADDIO

Altri endorsement arrivano dagli imprenditori. Alberto Capitanio, manager bergamasco nel settore fieristico, spiega che, tra flat tax e reddito di cittadinanza, non ha avuto dubbi: «Al Nord ha vinto una proposta chiara che impone agli imprenditori di pagare, ma in modo equo. La vittoria dei Cinquestelle al Sud? C'è il rischio che abbia un' impronta assistenzialistica».

Un altro smacco arriva da Adalberto Sabbatini, gestore dell' Ultima Spiaggia di Capalbio, stabilimento frequentato dalla sinistra chic: «La politica di Renzi è solo slogan, mi sono visto costretto a votare per il centrodestra». Dopo le polemiche sul rosario esibito da Salvini in piazza, anche la Chiesa è pronta a rivedere il suo giudizio sul Carroccio: «Agli occhi della gente la Lega non è solo Salvini, ma anche persone sul territorio che sono percepite come più rassicuranti», dichiara il vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, con indulgenza.

Pure nel partito di Silvio Berlusconi cresce la corrente dei «Forza Salvini». Ieri Giovanni Toti era a pranzo con il segretario leghista a Portofino. Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo, tanto che il governatore della Liguria aveva proposto l'idea di un partito unico di centrodestra per unire le forze e «svecchiare» la leadership. Paolo Romani è un altro pro Matteo: fin dalle prime proiezioni di domenica notte che davano avanti la Lega, aveva chiarito in tv di non nutrire dubbi sulla premiership di Salvini. Che è in buoni rapporti anche con altri stretti collaboratori del Cav, come Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli.

TRA LA GENTE

L' onda dei neo-populisti non finisce qui. I messaggi di «affetto» a Salvini in queste ore sono tanti. In ordine sparso: Antonio Razzi («Un uomo di mondo, è stato in Corea con me, se vuole collaborare sono pronto»), Gianni Alemanno («Abbiamo contribuito al suo successo»), Roberto Maroni («Noi due non abbiamo mai litigato»), Daniela Santanché («Bisogna dargli l' incarico»), addirittura Enrico Rossi di Leu: «Bisogna dargli atto che è stato nelle piazze, tra la gente...».