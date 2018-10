UNO PER TUTTI E TUTTI CONTRO TOTI - IL GOVERNATORE SALVINIANO FA INCAZZARE BERLUSCONI CHE, TRAMITE MARA CARFAGNA, FA CAPIRE CHE ARIA TIRA: “INVECE DI LAMENTARSI, TOTI DOVREBBE METTERE LA SUA STAZZA AL SERVIZIO DEL PARTITO - HO PAURA CHE LE PAROLE DI SALVINI NASCONDANO UNA PATRIMONIALE. TRA LEGA E 5STELLE C’È UN’ALLEANZA INNATURALE TRASFORMATA IN STORIA D’AMORE. SAVONA? O È FUORI DI TESTA O È FUORI DALLA REALTÀ”

Da “Radio 24”

MARA CARFAGNA A 24MATTINO SU RADIO 24: “Invece di lamentarsi, Toti dovrebbe mettere la sua stazza al servizio del partito”

“Giovanni Toti si lamenta da tre anni ormai, ed è un peccato perché rappresenta una risorsa importante per Forza Italia, e io sostenni e favorii l’ingresso nel partito di Toti. Se anziché lamentarsi avesse dato un contributo nei momenti più difficili, e questo lo è, probabilmente avremmo avuto due braccia in più, anche possenti con quella stazza” Lo afferma la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

MARA CARFAGNA A 24MATTINO SU RADIO 24: “Non importa chi guida il centrodestra, l’importante è governare bene”

“A noi interessa governare e farlo bene, le dinamiche al nostro interno sono interessanti per la stampa e lo capisco, ma per noi la priorità è dare risposte ai cittadini. Dove il centrodestra governa crea sviluppo, crescita e occupazione, se lo fa a trazione leghista o forzista cambia poco, la leadership spetta indicarla agli elettori” Lo afferma la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

MARA CARFAGNA A 24MATTINO SU RADIO 24: “Ho paura che le parole di Salvini nascondano una patrimoniale”

“Ieri ho sentito una parola sinistra. Salvini ha detto che se aumenta lo spread gli italiani saranno pronti a dare una mano al governo. In che modo? Forse qualcuno pensa a una patrimoniale? Il centrodestra toglie le tasse sulla casa, non le aumenta. Lo afferma la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

MARA CARFAGNA A 24MATTINO SU RADIO 24: “Tra Lega e 5 Stelle c’è un’alleanza innaturale trasformata in storia d’amore”

“Speravamo che la Lega facesse da argine alle follie dei 5 stelle. Mentre in effetti questa alleanza innaturale si è trasformata in una grande storia d’amore. Non credo che Forza Italia sia destinata ad essere fagocitata dalla Lega; ammetto che siamo in difficoltà, ma combatteremo per le nostre idee. Questo governo prima va a casa meglio è” Lo afferma la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

MARA CARFAGNA A 24 MATTINO SU RADIO 24: “Savona o è fuori di testa o è fuori dalla realtà”

“Con tutto il rispetto per Savona, ma un signore che pensa che il Pil crescerà del 2 - 3 per cento con il reddito di cittadinanza: ma di cosa parliamo? Cioè io ho rispetto per Savona, ma un signore che dice che il Pil crescerà con i sussidi di Stato o è fuori di testa o è fuori dalla realtà” Lo afferma la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Mara Carfagna, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24