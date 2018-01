TUTTO GRATIS, PAGA GRASSO! - DALL’UNIVERSITÀ ALL’ASILO: ‘CI SONO LE RISORSE PER GLI ASILI GRATIS PER TUTTI. LO STUDIO DEVE ESSERE GRATUITO DALLA CULLA IN POI’ - SUI DIRITTI CIVILI: ‘LA STEPCHILD ADOPTION DELLE COPPIE OMOSESSUALI? NON MI SCANDALIZZEREBBE’ (AMMAZZA CHE ENTUSIASMO) - POI UN SILURO A RENZI: ‘IL VOTO UTILE? SMENTITO DAI FATTI. DOVE IL CENTROSINISTRA SI UNISCE PERDE ROVINOSAMENTE, VEDI GENOVA E LA SPEZIA’

Da ‘Radio 24’

GRASSO (LEU) A 24 MATTINO: STEPCHILD ADOPTION? NON SI VEDE PERCHÉ NON APPROVARLA

"Non mi scandalizzerebbe". Alla domanda sulle adozione di minori da parte di coppie omosessuali, risponde così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali. "È possibile che si arrivi anche a questo", ha aggiunto il presidente uscente del Senato, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. L'adozione per le coppie omosessuali, d'altronde, "già avviene attraverso legislazione e sentenze di stati esteri che possono essere riconosciute in Italia, sostanzialmente attraverso l'attività dei magistrati", ha ricordato Grasso: "Se già c'è questa possibilità attraverso l'azione della magistratura, non si vede perché non si possa valutare che arrivi anche con una disposizione legislativa".

GRASSO (LEU) A 24 MATTINO: SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELL'INCIDENTE TRENORD. LA TUTELA DEL LAVORO PASSA ANCHE DAL PENDOLARISMO

"Diamo subito la solidarietà alle vittime, il problema dei pendolari e del trasporto è uno dei temi che noi affrontiamo anche per avere maggiori diritti al lavoro". Sono le parole con Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, ha commentato in diretta durante la trasmissione 24 mattino di Radio24, l'annuncio del deragliamento del treno delle ferrovie Trenord. "I pendolari sono in queste condizioni proprio per portarsi sul luogo di lavoro", ha aggiunto il presidente uscente del Senato, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino: "La tutela del lavoro passa anche dal pendolarismo".

GRASSO (LEU) A RADIO24: PIÙ DEL BONUS BEBÉ SERVONO ASILI GRATIS. CI SONO LE RISORSE

"Lo studio deve essere gratuito dalla culla sino all'università secondo quelle che sono le nostre idee e i nostri programmi". Lo ha dichiarato Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, nel corso della trasmissione 24 Mattino, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. Il presidente uscente del Senato ha poi aggiunto: "Dare un bonus bebè fa sì che magari ci compri i pannolini, ma dopo un po' il bebè resta e il bonus va via. Quindi per noi è più importante che una coppia di giovani che si sposano possano avere la possibilità dell'asino nido gratuito e poter, magari, avere un congedo parentale più lungo per poter accudire il bambino. E questo richiede degli interventi strutturali e investimenti per fare gli asili nido". "Costa soltanto 2 miliardi", è poi il calcolo di Grasso, "non facciamo proposte a chi le spara più grosse. Per sgravi fiscali alle industrie che inquinano spendiamo 16 miliardi: io penso che una quota da quella cifra si può anche prendere".

ELEZIONI: GRASSO, VOTO UTILE SMENTITO DAI FATTI

(ANSA) ROMA, 25 GEN - Il voto utile "è smentito dai fatti, laddove il centrosinistra è stato unito ha perso rovinosamente basti pensare a Genova e La Spezia. Per noi il voto utile è quello che si dà a chi persegue le proprie idee e vuole portarle avanti in Parlamento. Certo, la par condicio non ci aiuta per ora nella visibilità ma cercheremo di fa arrivare il nostro messaggio ai cittadini". Lo ha detto il presidente uscente del Senato Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Radio 24.

"Noi - ha proseguito Grasso - portiamo avanti le politiche di sinistra contro le diseguaglianze, il Pd non ha fatto altrettanto con la Buona scuola o il Jobs act, sono state politiche che hanno portato verso destra tanto che Renzi ha detto "Ho fatto quel che Berlusconi non è riuscito a fare". Noi coerentemente siamo da un'altra parte. Se si si dovranno riprendere le nostre politiche ci troveranno certamente d'accordo". Quanto al Jobs act, per Grasso, "nel momento in cui 9 su 10 posti di lavoro sono a tempo determinato, non portano ad un vero rilancio, oggi andiamo incontro a lavoretti; dobbiamo pensare che gli sgravi fiscali sono costati 20 miliardi, avrebbero potuto essere usati per interventi strutturali per creare lavoro a medio e lungo termine".