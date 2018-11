TUTTO È CONCESSO – ANAC AVVERTE GOVERNO E PARLAMENTO: “IL SETTORE DEI CONCESSIONARI HA FATTO REGISTRARE UNA SERIE DI FENOMENI POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI SINGOLARI CRITICITÀ E ANOMALIE” – AUTOSTRADE & CO TENDONO A “SOTTOSTIMARE GLI ADEMPIMENTI A LORO CARICO”, E PROPRIO LA SOCIETÀ DEI BENETTON HA REALIZZATO IL “MASSIMO SCOLLAMENTO”…

(ANSA) - Il settore dei Concessionari pubblici "ha fatto registrare una serie di fenomeni potenzialmente sintomatici di singolari criticità e anomalie", che assumono "nuovo valore" dopo quanto accaduto a Genova.

Lo rileva l'Anac, che al termine di una serie di verifiche, nel corso delle quali ha incrociato i dati forniti dagli enti pubblici concedenti e dalle società concessionarie, ha inviato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento. L'atto, on line sul sito, è firmato dal presidente Raffaele Cantone e affronta i vari settori, dal gas alle autostrade.

ANAC SU CONCESSIONI,SU LAVORI DIVERGENZE DATI ASPI-MIT

(ANSA) - Sulla quota di lavori da affidare all'esterno e i vincoli stabiliti dal Codice appalti, le rilevazioni effettuate da Anac sulle concessioni autostradali hanno rilevato "incongruenze" e "divergenze" tra i dati economici comunicati dal Mit in quanto concedente e quelli comunicati invece dalle società concessionarie, che tendono a "sottostimare gli adempimenti a loro carico". E "il massimo scollamento dei dati esaminati si è verificato per Aspi", Autostrade per l'Italia. E' quanto indica l'atto di segnalazione dell'Anac.

ANAC, POCHI GESTORI GAS, MONOPOLIO INCIDE SU TARIFFE

(ANSA) - Nella distribuzione gas si riscontra "un numero relativamente contenuto" di gestori che "realizza il servizio per un numero elevato di enti locali". Questo "sembra determinare una sorta di dumping", ossia un "rovesciamento delle norme sulla concorrenza", perché pochi grandi gruppi, "determinando alcuni monopoli di fatto", rischiano "di incidere indirettamente sulle tariffe". Lo rileva l'Anac nell'atto di segnalazione sui concessionari da cui emerge anche che su 5.142 concessioni in corso di validità, 3.728 (72%) sono scadute.

Anac osserva che molti concessionari-gestori mostrano una "singolare dislocazione fisica tra la sede legale del concessionario che svolge il servizio e quella degli enti locali titolari delle concessioni che fruiscono del servizio stesso": una "migrazione" che non appare "riconducibile solo a un aspetto di politica aziendale".

Il quadro generale, che risente di un assetto normativo antecedente al 2000, pone una serie di questioni che l'Authority sottopone al legislatore. Un primo tema "riguarda le tariffe applicate agli utenti finali e gli svantaggi per il mercato derivanti dalla presenza di alcuni possibili monopoli".

"Considerato infatti - rileva l'Anac - che i valori delle tariffe agli utenti sono determinati anche attraverso i costi di gestione comunicati e documentati dagli stessi concessionari, oltre che dai parametri dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, la situazione attuale rischia di consentire a una limitata platea di concessionari di incidere indirettamente sulle tariffe".

Quanto all'alto numero di concessioni scadute, "le gare dovevano essere avviate almeno un anno prima della scadenza" e invece "allo stato attuale sopravvivono con proroghe sistematiche. ancorché limitate all'esercizio ordinario". Nel settore gas le norme hanno prorogato le concessioni scadute fino al 2007 e "ormai da diversi anni non vengono pubblicate gare pubbliche per individuare i concessionari".

