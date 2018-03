IL TWEET E LA FOTO CON I MAFIOSI: CONDANNATA LA MOGLIE DI BRUNETTA PER DIFFAMAZIONE CONTRO LOTTI - TITTI GIOVANNONI, CHE SI CELAVA DIETRO IL FALSO ACCOUNT TWITTER DI TALE BEATRICE DI MAIO, DOVRÀ PAGARE 1500 EURO

Decreto penale di condanna, con pena sospesa, di 1.500 euro per la moglie di Renato Brunetta, Tommasa «Titti» Giovannoni, accusata di diffamazione dall' ex ministro dello Sport, Luca Lotti. La decisione, riportata dal Messaggero , si riferisce alla vicenda dei tweet contro il Pd partiti per mesi dall' account di tale Beatrice Di Maio.

La vera identità del titolare dell' account era stata svelata, in un' intervista a Libero, dalla stessa moglie di Brunetta che aveva rivendicato i suoi tweet. Il decreto penale di condanna riguarda un solo tweet: quello in cui la donna sosteneva di avere una foto di Delrio con i mafiosi, ma nell' immagine pubblicata sul social apparivano lo stesso Lotti, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, insieme con il ministro delle Infrastrutture. In un primo momento i sospetti si erano appuntati sui Cinque Stelle. Il Pd aveva, infatti, presentato due interrogazioni per sapere se «fa capo al Movimento una macchina del fango che ha il compito di diffondere notizie false e diffamatorie contro il governo e le istituzioni».

