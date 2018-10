ULTIME DAGLI USA: CROLLA IL VANTAGGIO DEM IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE. IL CASO KAVANAUGH HA RINGALLUZZITO GLI ANTI-TRUMPIANI MA ALIENATO I MODERATI. IL PARTITO RESTA SENZA UN LEADER E SI È AFFIDATO SOLO AL METOO E AI SOLDI CHE PIOVONO DALLA CALIFORNIA E DA WALL ST (NON PROPRIO UNA PLATEA 'DE SINISTRA') - RUMOR CATTIVELLI SULLE DIMISSIONI DI NIKKI HALEY

DAGONEWS

Ultimissime dagli Stati Uniti: gli ultimi sondaggi raccontano un Partito Democratico che non riesce a riconquistare il Senato e che al momento è avanti di soli 3 seggi nella Camera dei Rappresentanti. ''L'onda blu'' che avrebbe dovuto sommergere Capitol Hill si è infranta sul caso Kavanaugh e su un partito senza leader che ha puntato tutte le sue fiches sul #metoo.

L'élite finanziaria di New York, con alla testa l'ex sindaco ma tuttora miliardario Bloomberg (che da solo ha già donato 100 milioni di dollari) sta ricoprendo d'oro i candidati democratici anti-trumpiani, ma la vittoria sul seggio della Corte Suprema è stato un duro colpo. Ha radicalizzato ulteriormente chi è già convinto ma si è rivelato velenoso per il fronte dei moderati e degli indecisi.

Ieri è partita subito la ola dei nemici del presidente appena si è diffusa la voce dell'abbandono di Nikki Haley: chi diceva che era ''disgustata'' proprio dall'elezione di Kavanaugh, chi la voleva rivale di Trump nel 2020.

Ma una che si voleva dimettere in protesta col presidente non si sarebbe fatta ritrarre sorridente accanto a lui poche ore dopo, promettendo di fare campagna per lui. Rumors cattivelli in arrivo da Oltreoceano parlano invece di ragioni personali dietro al gesto, di questioni sentimentali che starebbero per venire a galla e che avrebbero danneggiato l'ambasciatrice…

