UOMINI DI BOLSO-NARO – BANNON APPOGGIA IL CANDIDATO DI DESTRA BRASILIANO: “È UN POLITICO NOTEVOLE”, E POI SI ALLISCIA SALVINI: “LUI È IL MOVIMENTO 5 STELLE SI SONO ORGANIZZATI E QUESTO È UNO DEI PONTI PRINCIPALI PER BOLSONARO” – E INFATTI BOLSONARO RINGRAZIA IL VICEPREMIER E PROMETTE L’ESTRADIZIONE DI BATTISTI: “SARÀ IL NOSTRO REGALO ALL’ITALIA” – VIDEO

1 – BRASILE: BANNON, 'MI PIACE BOLSONARO'

Da www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Steve Bannon, ex stratega politico di Donald Trump e noto ideologo della destra oltranzista, ha dichiarato il suo appoggio a Jair Bolsonaro -il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali di domani in Brasile- ma puntualizzando che non ha collaborato con la sua campagna elettorale. "Sono solo un simpatizzante", ha detto Bannon alla Bbc, in un'intervista diffusa alla vigilia del ballottaggio di domani, nella quale ha definito Bolsonaro "un politico notevole" e lo ha comparato con Matteo Salvini. "E' come quello che sta succedendo in Italia e negli Usa: la gente respinge un tipo di classe politica perpetua, che è legata al capitalismo clientelare, la corruzione e l'incompetenza", ha detto Bannon, secondo il quale "in Italia, Salvini e il Movimento 5 Stelle si sono organizzati contro questo tipo di cose, e credo che questo è uno dei ponti principali a favore di Bolsonaro".

2 – BOLSONARO PROMETTE A SALVINI L’ESTRADIZIONE DI BATTISTI

Alfredo Spalla per “il Messaggero”

Domani, dopo la lunga giornata elettorale, il Brasile si sveglierà diverso. Lo sarà in politica interna ed estera, indipendentemente da chi dovesse spuntarla. I sondaggi indicano Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra del Partito social liberale, come il prossimo presidente della Repubblica. Il Partido dos Trabalhadores di Lula, con Fernando Haddad candidato al Planalto, è riuscito a recuperare terreno, ma il distacco è ancora solido: Bolsonaro, 56%; Haddad, 44% dei voti validi. Se dovesse vincere l' ex capitano dell' esercito, il primo cambiamento sarà a livello di partito.

È dal 1989 che il Brasile è governato dall' alternanza Psdb (centro-destra) - Pt (sinistra).

Bolsonaro porterebbe al potere il Psl, al grido del suo claim conservatore: Il Brasile al di sopra di tutto. Dio al di sopra di tutti.

LA STORIA Sarebbe, inoltre, il secondo caso nella storia di un militare eletto direttamente. L' unico precedente è Eurico Gaspar Dutra, nel 1942. Gli altri 5 militari che hanno guidato il Paese l' hanno fatto nel periodo della dittatura (1964-1985). La principale paura delle opposizione è proprio che Bolsonaro, con la sua corte composta da generali in riserva, imponga una nuova svolta autoritaria al Paese, dopo oltre 30 anni di democrazia.

I punti forti della sua campagna elettorale sono stati soprattutto tre: la sicurezza; la lotta alla corruzione e il rigetto alle forze di sinistra. In tema di sicurezza, la sua linea dura ha accattivato un elettorato esasperato dall' alto tasso di criminalità. Nei prossimi quattro anni, Il Brasile potrebbe quindi trovarsi con una legge più permissiva sul possesso di armi da fuoco, un allargamento del concetto di legittima difesa e una riduzione dell' età penale da 18 a 17 anni. Per arginare la corruzione, invece, potrebbe proporre una riforma politica, introducendo «le dieci misure contro la corruzione» sostenute dal Pubblico Ministero federale. In politica estera, Bolsonaro potrebbe imprimere una svolta proibizionista, puntando quasi tutto su accordi bilaterali e isolandosi dal resto del continente.

I MESSAGGI

All' Italia, però, ha promesso una celere estradizione di Battisti. Lo ha confermato ieri in uno scambio di tweet con Matteo Salvini, vice-presidente del Consiglio e ministro dell' Interno. Mentre il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha promesso che «già lunedì partirà la richiesta». Ma l' ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini ha scritto su Twitter: «Spero che in Italia qualcuno si ricordi che l' estradizione è stata già concessa. La questione è un' altra, come noto.», ha scritto Bernardini su Twitter. Negli ultimi anni, infatti, l' estradizione si è mossa sempre su due rette parallele: una politica e una giudiziaria.

Quando c' era la volontà giudiziaria, nell' era Lula, non c' era quella politica. Negli anni del governo Temer, c' è stata invece una maggior predisposizione politica frenata dai cavilli della Corte Suprema. Bolsonaro promette poi due misure nel solco di Donald Trump: abbandonare l' accordo di Parigi sul clima e spostare l' ambasciata israeliana da Tel Aviv a Gerusalemme. Oggi si vota per il ballottaggio: i 11.302 elettori brasiliani iscritti al consolato di Roma e il governo italiano attendono per capire come cambierà il Brasile.

