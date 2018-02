8 feb 2018 13:52

URBAN MACRON - CAIRO NON HA ABBANDONATO L’IDEA DI FARE IL SUO MOVIMENTO POLITICO: SE LA PROSSIMA LEGISLATURA AVRÀ VITA BREVE, È PRONTO A ‘SCENDERE IN CAMPO’ COME IL SUO IDOLO SILVIO PER SPARIGLIARE LE CARTE IN STILE ‘EN MARCHE’ - IL TASSELLO CHE MANCAVA AL SUO IMPERO (TV, GIORNALE, SQUADRA DI CALCIO) ERA L’ARRIVO IN ITALIA DI MEDIAPRO, CHE PUÒ FAR DECOLLARE IL SUO BUSINESS PUBBLICITARIO, IL PRIMO AMORE