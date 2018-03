LA VALANGA LEGHISTA – UNA GIOVANE MILITANTE DEL CARROCCIO SI FA IMMORTALARE MEZZA NUDA SULLA NEVE COL CARTELLO PRO SALVINI - IL LEADER LEGHISTA SCATENATO SUI SOCIAL HA LANCIATO ANCHE IL “VINCI SALVINI”: IN PALIO UNA TELEFONATA O UN CAFFÈ COL LEADER DEL CARROCCIO

Da Libero Quotidiano

Una ragazza del Movimento giovani padani s’è fatta immortalarein costume,in mezzo alla neve, col cartello Salvini premier. L’immagine è stata rilanciata dai under25 del Carroccio, ed è stata ripresa sui social dal sempre attento @nonleggerlo. La fanciulla ha voluto rispondere in questo modo all’appello di Salvini, che pochi giorni fa ha chiesto ai suoi sostenitori di pubblicare il simbolo del Carroccio come foto profilo sui social, diffondendo anche qualche scatto con messaggi a favore del segretario leghista.

In campagna elettorale, Salvini è stato costretto a far quadrare i conti con iniziative a basso costo, anche per le note vicende giudiziarie che hanno fatto scattare il congelamento dei conti del partito. Quindi, Salvini ha investito molte energie sui social, dove - tra le altre cose - ha lanciato il “Vinci Salvini”: in palio una telefonata o un caffè col leader del Carroccio. Per vincere, era necessario commentare per primi i post dell’europarlamentare.

