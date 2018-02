VELENI, STECCHE E RIFIUTI! - IL TERZO VIDEO DI FANPAGE CON LA VALIGETTA PIENA DI SPAZZATURA INVECE CHE DI TANGENTI – DI MAIO: "E’ ALLUCINANTE, SEMBRA UNA PUNTATA DI ''GOMORRA''. NON DEVONO PASSARLA LISCIA”

Da repubblica.it

video fanpage

Ecco il terzo video dell'inchiesta di Fanpage su appalti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Vicenda sulla quale è in corso un'inchiesta della Procura di Napoli che vede indagati per corruzione, tra gli altri, il figlio del governatore della Campania, Roberto De Luca, e il candidato FDI Luciano Passariello. Indagati anche Francesco Piccinini e Sasha Biazzo, direttore e giornalista del sito Fanpage, per induzione alla corruzione. In questo filmato l'incontro tra l'ex boss Nunzio Perrella e Biagio Iacolare, presidente del Cda di Sma Campania, e il suo mediatore Mario "Rory Oliviero", ex presidente del Consiglio comunale di Ercolano. Dopo una serie di incontri, Perrella consegna al mediatore una borsa in cui dice di aver messo 50mila euro, ma in realtà all'interno della valigetta c'è spazzatura.

2. AFFARE RIFIUTI, DI MAIO: SEMBRA GOMORRA

napoli.repubblica.it

vincenzo de luca con i figli roberto e piero

"Sto guardando il terzo video dell'inchiesta di Fanpage. È Allucinante. Sembra di vedere 'Gomorra', ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni!". Lo scrive su Twitter Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle. Di Maio commenta il filmato in cui l'ex boss Nunzio Perrella incontra

"Tra poco farò un video - annuncia Di Maio - dove vi racconto tutto quello che sto provando. Non devono passarla liscia!".

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino chiede un consiglio monotematico: "La terza puntata svela trame, protagonisti e i più vergognosi retroscena di un sistema innescato proprio da quando al timone del governo regionale c'è questo presunto paladino di trasparenza e legalità. Giova ricordare che uno degli attori principali, Biagio Iacolare, presidente Sma, è lo stesso personaggio che rese possibile la paradossale alleanza tra l'allora candidato governatore Pd e il sempreverde Ciriaco De Mita. Alleanza che fu determinante per il trionfo di Vincenzo De Luca. In cambio, Iacolare avrebbe ottenuto di poter mettere le mani sulla Sma, che in una terra inquinata e devastata come la nostra regione è la più importante tra le partecipate.

redazione fanpage

Una società che avrebbe dovuto operare per la salvaguardia dei cittadini campani, ma che, come documenta l'inchiesta di Fanpage.it, Iacolare e il suo fido scagnozzo Rory Oliviero, l'uomo che sostiene di essere egli stesso la Sma, che quando dice "siamo in emergenza" si fa scappare anche uno squallido sorrisino, hanno trasformato in un veicolo di mazzette. I protagonisti della prima Tangentopoli impallidirebbero al cospetto di queste scene, immagini che gettano nuovo fango e ulteriore vergogna sulla nostra terra e sulla nostra gente.

roberto de luca

Uno schifo che lievita quando li sentiamo parlare delle modalità di affidamento dell'appalto, delle cifre che sarebbero stati pronti a gonfiare con varianti inventate a tavolino, di come si sfregano le mani pensando ai guadagni che verranno e di quanta sicurezza manifestano quando sostengono di avere sotto controllo lo stesso vicepresidente della Regione e assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola. Che dovrà, egli stesso, chiarire oggi la sua posizione".

LUIGI DI MAIO

"Di fronte a fatti così gravi - sottolinea Ciarambino - i cittadini di questa regione non possono più attendere gli esiti di un'inchiesta giudiziaria. Come Movimento 5 Stelle chiederemo con un'urgenza la convocazione di un Consiglio regionale monotematico per fare il punto su questa scellerata gestione dell'emergenza rifiuti, per chiarire una volta per tutte come è stato possibile e quali falle sono state create ad arte per generare questo sistema che favorisce la corruzione in maniera così eclatante. Inoltre, come presidente della Commissione Trasparenza, chiederò tutti gli affidamenti fatti da Sma Campania negli ultimi 18-24 mesi".

Luigi Di Maio - LinkCampus-

roberto de luca francesco piccinini di fanpage

francesco piccinini di fanpage