VENI, VIDI, VICE! – DOMANI I NUOVI DIRETTORI DELLA RAI GIALLOVERDE FIRMERANNO I LORO TG. E COMINCIA IL “GRAN BALLO” DEI VICEDIRETTORI: IN TUTTO SARANNO UNA VENTINA, IN POLE ANCHE CLAUDIA MAZZOLA, CHE NEL 2014 FU ATTACCATA DAL BLOG DI BEPPE GRILLO PER “I SERVIZIETTI DEL TG1 – CRESCIMBENI, CARDONE, CORSINI, MANZIONE: TUTTI I NOMI

Marco Antonellis per “Dagospia”

GIUSEPPE CARBONI

Mentre il Presidente Foa dà subito prova di sovranismo facendo sostituire (giustamente) un tricolore flaccido e rovinato che stanziava davanti l'ingresso di Saxa Rubra con uno nuovo di zecca, da domattina i neo direttori della Rai gialloverde firmeranno i loro Tg. Gli altri, quelli che il Tg non lo firmeranno più sono in stand by in attesa di ricollocamento. Alcuni, hanno salutato come si conviene la loro redazione, magari con un brindisi di commiato, altri no causando non pochi malumori. In fin dei conti anche i giornalisti hanno un cuore e ci tengono ad un brindisi di saluto.

gennaro sangiuliano (2)

Nel frattempo però lo sport preferito sull'asse Viale Mazzini-Saxa Rubra è il "gran ballo" dei Vicedirettori: posizioni importanti non di sola facciata perché spesso sono loro a rapportarsi con il mondo delle istituzioni e della politica.

GIUSEPPE MALARA 1

I nuovi vicedirettori saranno in tutto una ventina ma la carica ha più impeto di quella dei 101. A Saxa Rubra comunque è ormai una consolidata tradizione: dopo la nomina dei Direttori inizia il gran ballo dei Vicedirettori. Per un mese, il tempo di votare i piani editoriali, sono todos caballeros: aspiranti, candidati e predestinati, tutti sulla scia dei Direttori che dovranno designarli e dei vertici di viale Mazzini che dovranno nominarli. Il marcamento è inversamente proporzionale alle chance. I sicuri cioè non danno la caccia a nessuno aspettano la nomina.

claudia mazzola

In pole position fra i sicuri figurano il sovranista Beppe Malara (Tg2) e Claudia Mazzola (Tg1) Giovanna Cardone (Gr) e Paolo Corsini. Segue altra lista: Grazia Graziadei potrebbe lasciare il Tg1 e si sposterebbe al Tg2. Carlo Pilieci dal Tg2 tornerebbe invece al Tg1 con Giuseppe Carboni. Carmen Santoro e Niccolò Bellagamba si sposterebbero dal Tg3 al Gr. Affollata la lista dei candidati alla new entry: Bruno Sokolowicz, Alessandra Narduzzi e Angela Mariella alla Radio, Alessandra Carli, Maria Grazia Mazzola e Alessandra Mancuso al Tg3.

NICOLETTA MANZIONE

Lidia Tilotta alla Tgr. In corsa come vice al Tg1 anche Costanza Crescimbeni apprezzata da Forza Italia, Francesco Giorgino che ultimamente piace alla Lega e Nicola Rao stimato da Fratelli d'Italia, attualmente vicedirettore della Tgr. In viaggio per Rai Quirinale (nei prossimi mesi la poltrona sarà contendibile) l'ex direttore del tg1 Andrea Montanari.

costanza crescimbeni

Nel frattempo attende una sede prestigiosa anche Nicoletta Manzione, nominata Direttrice di Rai Parlamento in epoca Renzi da Campo Dall'Orto che spera nella sede di Bruxelles anche se i sovranisti per la sede più “europea” di tutte vorrebbero un nome diverso. A Rai Parlamento (testata importantissima per la politica dato che gestisce le tribune elettorali) si aspetta l'arrivo di Antonio Preziosi (molto stimato da Forza Italia) mentre fioccano i rumors di possibili accorpamenti della testata con il Tg1. Per quanto riguarda le vice direzioni potrebbe essere confermata Susanna Petruni.

GIUSEPPINA PATERNITI

gennaro sangiuliano (1) claudia mazzola prima a sinistra con giornalisti del tg1 GENNARO SANGIULIANO CON SALVINI E Giuseppe Malara il post di rocco casalino contro claudia mazzola tg1

claudia mazzola servizietti tg1 claudia mazzola