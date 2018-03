LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, TI SPIEGO COSA VOTERÒ E PERCHÉ. COL LORO PUR BRILLANTE RISULTATO I 5STELLE CI FARANNO NEPPURE LE UOVA SODE. BERLUSCA (CHE HA TUTTO IL MIO RISPETTO) E I SUOI IMBARAZZANTI ALLEATI NON TOCCHERANNO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. IL PD DI GENTILONI RENZI CALENDA PADOAN (TUTTA GENTE CHE STIMO) SARÀ SOLO IL SECONDO PARTITO

Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia

Caro Dago, perdonami se approfitto della tua cortesia ed eventualmente della pazienza di qualcuno dei tuoi elettori. Ti ripeto che non ho alcun titolo per mettere becco nelle questioni politiche del nostro Paese se non forse quello di appartenere al 4 per cento di italiani che pagano il 32 per cento dell’Irpef incassata dallo Stato, e di essere arciconvinto che è mio dovere continuare a pagarle e non un euro di meno, perché altrimenti la barca affonda.

Non ho nella mia agenda il nome di alcun parlamentare della Seconda repubblica se non quello di Fabrizio Cicchitto, mio amico da oltre cinquant’anni, dal giorno in cui lui, Achille Occhetto e Gian Mario Cazzaniga presero la parola all’Eliseo in nome rispettivamente della Federazione giovanile socialista, di quella comunista e di quella del Psiup.

Quando la topografia dei partiti italiani aveva un suo perché, e da ciascuno di quei partiti sapevi quello che ti aspettava-

Purtroppo le elezioni di domenica 4 marzo non avranno alcun risultato, nel senso che non serviranno a nulla. Lo sappiamo tutti. Non vincerà nessuno, anche se probabilmente tutti diranno di avere vinto.

Col loro pur brillante risultato i 5Stelle ci faranno neppure le uova sode. Berlusca (che ha tutto il mio rispetto personale) e i suoi imbarazzanti alleati non toccheranno la maggioranza assoluta. Il Pd di Gentiloni Renzi Calenda Padoan (tutta gente che stimo) sarà solo il secondo partito.

Tutto il resto sono inezie e scartoffie. Serviranno nuove elezioni, ma per fare che? Quel che è certo è che per il momento saranno necessarie responsabilità da assumersi in comune e alleanze da fare lealmente, com’è della politica. (Gli analfabeti le chiamano “inciucio”, tanto non sanno di che stanno parlando.)

Per tutto questo, per le responsabilità da prendere in comune, io reputo necessario che il Pd abbia il massimo dei voti possibili. Che sia una risorsa non umiliata della nostra democrazia. E per questo andrò a votare Pd anche in ginocchio, espressione che non è mia ma della mia cara amica Fiamma Satta, che vive su una carrozza a rotelle e che una delle donne più vitali e intelligenti che io conosca. Che Dio ce la mandi buona.

GIAMPIERO MUGHINI