LA VERSIONE DI MUGHINI - TRAVAGLIO-VAURO? MI DIVERTE MOLTISSIMO L'OSTINATO EROISMO CON CUI AL ''FATTO'' PROTEGGONO IL NULLA DEI 5STELLE. CRAXI INDOSSAVA GLI STIVALONI DEL DITTATORE O SPADOLINI CE L'AVEVA PICCOLO? NO, UN VIGNETTISTA SI REINVENTA LA REALTÀ COME VUOLE. IO SU TONINULLA STENTO PERSINO A SORRIDERE, MA CARI AMICI DEL ''FATTO'', ASCOLTATE ME...

GIAMPIERO MUGHINI

Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia

Caro Dago, mi diverte moltissimo l’ostinato eroismo con cui i giornalisti del “Fatto” – uno dei quotidiani da me prediletti – difendono e proteggono il nulla dei 5Stelle, ossia il pubblico che loro sanno essere il nucleo d’acciaio fra i loro lettori.

Vedo che Marco Travaglio (uno dei più grandi talenti del giornalismo odierno) dice di no a una vignetta in cui Vauro sfotteva il Toninulla che sta al governo in nome dei 5Stelle. Si dovessero valutare le vignette di Vauro (o di chiunque altro) in termini di corrispondenza letterale alla realtà di fatto, non una delle sue vignette troverebbe spazio su un giornale. Ma nemmeno una di Forattini o di altri vignettisti, i quali tutti stravolgono e accentuano la realtà di fatto.

TRAVAGLIO VAURO TONINELLI VIGNETTA

Era una realtà di fatto che Craxi indossasse gli stivaloni del dittatore o che Giovanni Spadolini ce lo avesse piccolo o che Enrico Berlinguer stesse bevendo il the mentre sfilava un corteo di protestatari non particolarmente cari al Pci? Ovvio che no, ovvio che un vignettista si reiventa la realtà per come vuole e agogna.

Di Vauro io non condivido neppure come respira, epperò le sue vignette quelle sono. Una volta fece una vignetta contro la mia amica ebrea Fiamma Nirenstein disegnandola con un naso adunco alla maniera della retorica antisemita. Fiamma querelò e perse.

Mi avesse chiesto un consiglio, le avrei suggerito di non querelare. Il terreno su cui si muove un vignettista è un altro da quello della logica e dei fatti veri. E’ un terreno speciale, sì. Se vuole utilizzare un naso adunco ad andar contro un ebreo, è una schifezza epperò è nei diritti del suo mestiere.

forattini

Sta poi a ognuno di noi, quando vede una tale vignetta, ridere o sorridere o respingere con un gesto della mano. Io su Toninulla stento persino a sorridere, tanto il personaggio non mi interessa. A Vauro interessa in quel modo lì. Ne ha il pieno diritto, cari amici del “Fatto” solitamente così implacabili tranne che contro il nulla dei vostri prelibati 5Stelle. Evviva la satira e i suoi faziosissimi protagonisti.

GIAMPIERO MUGHINI

