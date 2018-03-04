VIDEO-FLASH! ''POLTRONE SE FA'', PARODIA ELETTORALE DEL FAMOSO SPOT: ''630 POLTRONE MODELLO MONTECITORIO A SOLO UN MILIONE DI VOTI. RIVESTIMENTO SFODERABILE PER CAMBIARE COLORE A PIACIMENTO. DA LUNEDI' MODELLO INCIUCIO...''

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poltrone SEFA: parodia elettorale

 

 

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