VIDEO-FLASH! CHE SUCCEDE SE AGGIUNGI LE REAZIONI ALLO SPOT ELETTORALE DELLA MELONI? - GIORGIA PASSEGGIA PER UN SEGGIO E CON FARE DECISO E BIASCICATA ROMANESCA ENUNCIA I CARDINI DEL SUO PROGRAMMA. PECCATO CHE POI ARRIVA IL REGISTA GIORGIO CROCE NANNI CHE RIMONTA TUTTO E...-
POSTA! - IL QUATTRO MARZO NOTTE DEGLI OSCAR: RENZI FAVORITO PER IL PREMIO “ATTORE NON PIU’ PROTAGONISTA” - IL CASO EMA CI HA FATTO CAPIRE CHE NON SIAMO GLI UNICI CIALTRONI IN EUROPA - SEMPRE PIÙ INTRICATA LA SCOMPARSA DEI TRE NAPOLETANI IN MESSICO. SPERIAMO CHE AD OCCUPARSENE NON SIA CHI HA GESTITO LA VICENDA DEI MARÒ IN INDIA…
CHI TOCCA I GRILLINI, MUORE (SUI SOCIAL) - LA IENA FILIPPO ROMA, CHE CON MARCO OCCHIPINTI HA SCOPERCHIATO LA RIMBORSOPOLI A 5 STELLE: ‘SONO SUBISSATO DA MESSAGGI DI ATTIVISTI E SIMPATIZZANTI CHE MI AUGURANO MORTE E MALATTIE. C'È CHI OFFENDE PESANTEMENTE MIA MADRE CHE NON C'È PIÙ. I PIÙ CARINI MI DANNO DEL SERVO DI BERLUSCONI E RENZI. IO NON SONO IL TIPO CHE SE LA PRENDE, PERÒ ALCUNE COSE VORREI DIRLE A QUESTI AMICI…’
FIAT LUX SULLE FAKE NEWS - UNA BUFALA PUBBLICATA DA IL SOLE 24 ORE, RIMBALZATA POI DAI SOCIAL, INFORMAVA CHE I 200 MILIONI NON PAGATI DAI CLIENTI MOROSI DELL’ENEL FINIRANNO SPALMATI A 35 EURO SULLE NOSTRE BOLLETTA – INVECE, L'IMPATTO SUI CONSUMATORI SARÀ ALL’INCIRCA IL 2% DEGLI ONERI DI SISTEMA, E NON 35 EURO) - VIDEO
UN PILOTA DI ALIANTE CHE SI ERA GUADAGNATO MIGLIAIA DI FAN SU YOUTUBE PER LE SUE IMPRESE SPERICOLATE È MORTO DOPO AVER VOLUTO STRAFARE SFIDANDO DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE ESTREME (VIDEO)
GO GOGGIA GO! "SARO’ SEMPRE UN PO’ SBAGLIATA. SE HO VOGLIA DI SPUTARE IN PARTENZA, LO FACCIO” – LA FILO-SOFIA D’ORO DELLA "BEFANONA": LE OPERAZIONI AL GINOCCHIO, MOZART, LA MEDITAZIONE, L’OSPITATA DA FIORELLO, LE "GOGGIATE": "SOTTO IL PODIO DAVO LE SPALLE AI FOTOGRAFI, AVRANNO IMMORTALATO UN IPPOPOTAMO DI SCHIENA" - IL FIDANZATO? L’HO LICENZIATO DOPO UNO STAGE DI DUE MESI. PREFERIREI METTERMI CON UN…" - VIDEO- L'OMAGGIO DI FIORELLO
CAFONALINO! A “STRACULT” SU RAI 2 PUNTATONA DA LECCARSI I GLI OCCHI CON GABRIELE MUCCINO, LUCA GUADAGNINO E DAGO CHE PARLA DI SESSO CON STEFANIA SANDRELLI (“SI FA L’AMORE NON CON IL CORPO MA CON LA TESTA”) – GUARDA LA PUNTATA: VIDEO