RUSSIAGATE: LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO - MAGLIE: IL PROCURATORE MUELLER INCRIMINA 13 RUSSI PER AVER INTERFERITO NELLE ELEZIONI AMERICANE, FAVORENDO TRUMP/SANDERS E DANNEGGIANDO HILLARY OLTRE CHE TED CRUZ E MARCO RUBIO. È LA SOLITA VECCHIA DISINFORMAZIA IN SALSA RUSSA, NIENTE DI NUOVO. MA POTREBBE ESSERE IL MODO CHE HA TROVATO MUELLER PER USCIRE DIGNITOSAMENTE DA UN’INCHIESTA CHE NON ANDAVA DA NESSUNA PARTE…