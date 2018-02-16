VIDEO-FLASH! - EPICO SCONTRO TRA TELESE E LA FEDELI: IL GIORNALISTA LE CHIEDE CONTO DELLA SUA FRASE ‘SE PERDIAMO IL REFERENDUM NON STARÒ ATTACCATA ALLA POLTRONA FINO AL 2018’, E LEI SBARELLA FINO A NEGARE LA REALTÀ: ‘È UNA FAKE NEWS! È UNA FAKE NEWS!’ (CIAO CORE)

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