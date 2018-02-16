VIDEO-FLASH! - EPICO SCONTRO TRA TELESE E LA FEDELI: IL GIORNALISTA LE CHIEDE CONTO DELLA SUA FRASE ‘SE PERDIAMO IL REFERENDUM NON STARÒ ATTACCATA ALLA POLTRONA FINO AL 2018’, E LEI SBARELLA FINO A NEGARE LA REALTÀ: ‘È UNA FAKE NEWS! È UNA FAKE NEWS!’ (CIAO CORE)-
TE LO DO IO IL CINEMA AMERICA – “LUCA BERGAMO, DIMETTITI” - DALLA A DI AMELIO ALLA Z DI ZALONE, PIU’ DI CENTO TRA ATTORI E REGISTI CHIEDONO IL PASSO INDIETRO DEL VICESINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI ROMA - LA FERILLONA CHIEDE ALLA RAGGI DI INTERVENIRE - L'IMBARAZZO DEI VERTICI M5S
RUSSIAGATE: LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO - MAGLIE: IL PROCURATORE MUELLER INCRIMINA 13 RUSSI PER AVER INTERFERITO NELLE ELEZIONI AMERICANE, FAVORENDO TRUMP/SANDERS E DANNEGGIANDO HILLARY OLTRE CHE TED CRUZ E MARCO RUBIO. È LA SOLITA VECCHIA DISINFORMAZIA IN SALSA RUSSA, NIENTE DI NUOVO. MA POTREBBE ESSERE IL MODO CHE HA TROVATO MUELLER PER USCIRE DIGNITOSAMENTE DA UN’INCHIESTA CHE NON ANDAVA DA NESSUNA PARTE…
QUANDO IL BUE DICE CORNUTO ALL’ASINO – DON CHISCIOTTE SOROS CONTRO FACEBOOK, ALIBABA, GOOGLE: “SONO NEMICI DELLA DEMOCRAZIA” – IL FINANZIERE VENDE I SUOI PACCHETTI AZIONARI DEI GIGANTI DEL WEB (E INCASSA RICCHE PLUSVALENZE)
“COCKTAIL IN CAMBIO DI POMPINI!” - LA PROPOSTA SHOCK DI UN LOCALE RUSSO. UNA DONNA È STATA RIPRESA MENTRE PRATICAVA SESSO ORALE A UNO SCONOSCIUTO PER POTER BERE GRATIS: SFIDA ACCETTATA (VIDEO HOT)
SPALLETTI CONTRO TUTTI - “CON ME LA ROMA LOTTAVA PER LO SCUDETTO – TOTTI? SI E’ ESPRESSO IN MODO INEQUIVOCABILE. HA MESSO UN PUNTO AL NOSTRO RAPPORTO – IO STO PENSANDO DI SUGGERIRE AL PRESIDENTE DI CREARE UNA TERZA SQUADRA, OLTRE LA NOSTRA E LA FEMMINILE. UNA TERZA VIRTUALE CON I GIOCATORI CHE SI DICONO IN ARRIVO. LA DOVREBBERO ALLENARE I DIRIGENTI – NOI DELL’INTER SIAMO CITTADINI DEL CIELO CHE ABITANO SULLA TERRA" (A LUCIA’, MA CHE STAI A DI’?)
CAFONALINO VANZINO - ENRICO PRESENTA IL SUO ‘GIALLO AUTOBIOGRAFICO’ AL CIRCOLO ANIENE, TRA MAFFEI E GRALDI, LETTA E CATERINA D’AMICO - IN PRIMA FILA TRONEGGIA CALTARICCONE CON LA NUOVA COMPAGNA, LA BOMBASTICA DANA FERRARA, GIÀ MISS LAZIO, GIÀ CONCORRENTE DEL REALITY ‘UN, DUE TRE…STALLA!’