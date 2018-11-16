virginia raggi di sabina guzzanti tv delle ragazze virginia raggi di sabina guzzanti
virginia raggi di sabina guzzanti
VIDEO-FLASH! - SABINA GUZZANTI È VIRGINIA RAGGI A ''LA TV DELLE RAGAZZE'': ''IO VE L'AVEVO DETTO IN CAMPAGNA ELETTORALE: 'SE VINCERÒ LE ELEZIONI, GOVERNERANNO I ROMANI'. SAREI IO CHE MI DOVREI LAMENTARE CON I ROMANI E DIRE 'COSA AVETE FATTO IN QUESTI DUE ANNI E MEZZO? LA CITTÀ È PIENA DI MONNEZZA E GLI AUTOBUS VANNO A FUOCO''-
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virginia raggi di sabina guzzanti
AMERICA FATTA A MAGLIE - A CHI FA GIOCO ESTRADARE ASSANGE NEGLI USA? I NEMICI DI TRUMP SPERANO DI INCHIODARLO NELL'INCHIESTA DI MUELLER, IN DEBITO DI OSSIGENO (E DI PROVE CONCRETE), I REPUBBLICANI SOGNANO CHE IL FONDATORE DI 'WIKILEAKS' TIRI FUORI LE EMAIL CHE HILLARY CLINTON HA CANCELLATO PER COPRIRE I SUOI PASTICCI. COSA SUCCEDERÀ ALL'AUSTRALIANO, ORA CHE L'ECUADOR SE NE VUOLE LIBERARE?
FINCHÉ C’È FEDOCCI C’È SPERANZA (PER CASALINO) – IL GIORNALISTA RACCONTA LA VERITÀ DIETRO AL VIDEO IN CUI ROCCO OFFENDE VECCHI E DOWN: “SI VEDEVA CHE GIOCAVA ALLA PROVOCAZIONE, E CHI GUARDA PER INTERO LA REGISTRAZIONE NON PUÒ CHE ESSERE D’ACCORDO” – LA PRESENZA A QUEL CORSO È L’INIZIO DELLA NUOVA CARRIERA: “NEL CORRIDOIO MI CHIESE: ‘MI AIUTI A DIVENTARE GIORNALISTA?’, E IO GLI RISPOSI CHE…”
OGNI VUOTO VIENE RIEMPITO. E INDOVINATE CHI PROVA A RIEMPIRE IL DESERTO LASCIATO DA PD E FORZA ITALIA ALL'OPPOSIZIONE? UNA RETE NEO-CIVICA CHE INCROCI I ''Sì-TAV'' SCESI IN PIAZZA, PROFESSIONISTI, STUDENTI, INDUSTRIALI, COMMERCIANTI, INSOMMA ''BORGHESUCCI'' (GRILLO DIXIT). E CHI SOGNA DI METTERSI A CAPO DI QUESTO FRONTE? UN CERTO MARCO MINNITI…
DAGO ESCLUSIVO - L’IPOTESI BOMBA DI MATTARELLA PER LO SCONTRO FINALE CON IL GOVERNO: NON FIRMARE LA LEGGE DI BILANCIO E RISPEDIRLA IN PARLAMENTO CON CONSEGUENZE TERRIFICANTI SUL NOSTRO DEBITO PUBBLICO - IN CORSO LA TRATTATIVA SEGRETA TRA MOSCOVICI E TRIA PER MODIFICARE LA MANOVRA CON UNO SFORAMENTO "FACCIALE" - I FONDI DI INVESTIMENTO AMERICANI SPIANO LE MOSSE DI MOSCOVICI PRIMA DI SCATENARE LA "TEMPESTA PERFETTA" DELLO SPREAD - I CONSIGLI DI DRAGHI E GIULIANO AMATO, MACRON E MERKEL AL COLLE - LA “MORAL SUASION” DI GIORGETTI SU SALVINI (CON LO SPREAD A 500 AL NORD LA LEGA LO MOLLEREBBE) E QUELL’INVETTIVA DI BEPPE GRILLO CONTRO I TROPPI POTERI DELLA "MUMMIA SICULA"…
UN RUTTO VI SEPPELLIRÀ – LA PROPOSTA DEL GOVERNO DI TASSARE LA COCA COLA SCATENA I TWITTAROLI DI TUTTA ITALIA: “IL BIBITARO DEL SAN PAOLO SI È INVENTATO QUESTA TASSA. STAPPA IL CRETINO!”, “ORA QUELLA PER EMETTERE I BTP IN BITCOIN” – “DA OGGI SOLO AUTARCHICO CHINOTTO” O “L’ACQUA DELLA FERRAGNI”? “BISOGNAVA DARE UN SEGNALE DOPO LE PROTESTE NO TAP”