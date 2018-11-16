VIDEO-FLASH! - SABINA GUZZANTI È VIRGINIA RAGGI A ''LA TV DELLE RAGAZZE'': ''IO VE L'AVEVO DETTO IN CAMPAGNA ELETTORALE: 'SE VINCERÒ LE ELEZIONI, GOVERNERANNO I ROMANI'. SAREI IO CHE MI DOVREI LAMENTARE CON I ROMANI E DIRE 'COSA AVETE FATTO IN QUESTI DUE ANNI E MEZZO? LA CITTÀ È PIENA DI MONNEZZA E GLI AUTOBUS VANNO A FUOCO''

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politica

DAGO ESCLUSIVO - L’IPOTESI BOMBA DI MATTARELLA PER LO SCONTRO FINALE CON IL GOVERNO: NON FIRMARE LA LEGGE DI BILANCIO E RISPEDIRLA IN PARLAMENTO CON CONSEGUENZE TERRIFICANTI SUL NOSTRO DEBITO PUBBLICO - IN CORSO LA TRATTATIVA SEGRETA TRA MOSCOVICI E TRIA PER MODIFICARE LA MANOVRA CON UNO SFORAMENTO "FACCIALE" - I FONDI DI INVESTIMENTO AMERICANI SPIANO LE MOSSE DI MOSCOVICI PRIMA DI SCATENARE LA "TEMPESTA PERFETTA" DELLO SPREAD - I CONSIGLI DI DRAGHI E GIULIANO AMATO, MACRON E MERKEL AL COLLE - LA “MORAL SUASION” DI GIORGETTI SU SALVINI (CON LO SPREAD A 500 AL NORD LA LEGA LO MOLLEREBBE) E QUELL’INVETTIVA DI BEPPE GRILLO CONTRO I TROPPI POTERI DELLA "MUMMIA SICULA"…