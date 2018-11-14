VIDEO-FLASH! SALVINI AL 'COSTANZO SHOW' PER UN 'UNO CONTRO TUTTI', DAGO GIRA IL VIDEO SUL PALCO MENTRE IL MINISTRO CANTA 'ALBACHIARA' DI VASCO ROSSI CON NOTEVOLE TRASPORTO - CON LORO CI SARÀ BRIATORE, RUDY ZERBI, MARIO GIORDANO, GIULIA DE LELLIS, IL RAPPER BRIGA, DIANA DEL BUFALO, ENRICO PAPI E LUCA TRAPANESE, CHE HA ADOTTATO LA BIMBA DOWN RIFIUTATA DA 13 FAMIGLIE - IL TWEET DELL'AUTORE DI COSTANZO, DIACO, CHE ANNUNCIA LA PUNTATA DI STASERA ALLE 23.40

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Salvini canta 'Albachiara' di Vasco al Costanzo Show

 

 

Salvini canta 'Albachiara' di Vasco al Costanzo Show (video dalla platea)

 

 

 

 

 

 

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