Salvini canta 'Albachiara' di Vasco al Costanzo Show
Salvini canta 'Albachiara' di Vasco al Costanzo Show (video dalla platea)
VIDEO-FLASH! SALVINI AL 'COSTANZO SHOW' PER UN 'UNO CONTRO TUTTI', DAGO GIRA IL VIDEO SUL PALCO MENTRE IL MINISTRO CANTA 'ALBACHIARA' DI VASCO ROSSI CON NOTEVOLE TRASPORTO - CON LORO CI SARÀ BRIATORE, RUDY ZERBI, MARIO GIORDANO, GIULIA DE LELLIS, IL RAPPER BRIGA, DIANA DEL BUFALO, ENRICO PAPI E LUCA TRAPANESE, CHE HA ADOTTATO LA BIMBA DOWN RIFIUTATA DA 13 FAMIGLIE - IL TWEET DELL'AUTORE DI COSTANZO, DIACO, CHE ANNUNCIA LA PUNTATA DI STASERA ALLE 23.40-
LEU FU, SICCOME IMMOBILE - È GIÀ FINITA LA STORIA DI LIBERI E UGUALI: MDP, I BERSANIANI USCITI DAL PD, SI STACCANO SPERANDO NELLA VITTORIA DI ZINGARETTI (O COMUNQUE IN UN RITORNO NEL PD), CIVATI HA GIÀ SBATTUTO LA PORTA, FASSINA E D'ATTORRE ORMAI POMICIANO COI SOVRANISTI BORGHI E BAGNAI, LA BOLDRINI PENSA (COME SEMPRE) A SE STESSA E A FARE L'ANTI-SALVINI. RESTA SOLO IL POVERO GRASSO, L'ULTIMO ARRIVATO IN POLITICA, COL PD ALLE CALCAGNA CHE GLI CHIEDE I SOLDI ARRETRATI
IL PRINCIPE SOVRANISTA - NUOVA SCIAGURA PER SALVINI E DI MAIO: EMANUELE FILIBERTO SOSTIENE IL GOVERNO GIALLOVERDE! - “IL POPOLO SI È ESPRESSO. CON LEGA E 5 STELLE SI VEDONO MENO IMPICCI E PIÙ SENSO PRATICO” – E POI LA STAFFILATA ALLE ÉLITE: “HANNO FALLITO. L’UNICA COSA CHE HANNO SAPUTO FARE È STATA RIEMPIRSI LE TASCHE. BEN VENGA IL GOVERNO DEL POPOLO” (DETTO DA LUI…)
DANDOLO FLASH! - CHI E' QUEL NOTO, SPOSATISSIMO E TRADIZIONALISTA POLITICO ANCORATO AI VALORI DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE CHE DI FAMIGLIA NE STA METTENDO SU UN'ALTRA, MA CLANDESTINAMENTE? AH, SAPERLO...
EL CHAPO NO - UNO DEI GIURATI ANONIMI SI RITIRA POCO PRIMA DEL PROCESSO, E PER QUESTO È SLITTATO L'INIZIO - ALLA PRIMA UDIENZA GLI AVVOCATI DEL NARCOTRAFFICANTE HANNO DETTO CHE EL CHAPO AVEVA CORROTTO DUE EX PRESIDENTI MESSICANI, CALDERON E PENA NIETO, E SOLO PER QUESTO RIUSCÌ AD EVITARE LA CATTURA. I DUE HANNO OVVIAMENTE SMENTITO
STA MANOVRA PO’ ESSE FERO O PO’ ESSE PIUMA – REDDITO DI CITTADINANZA E “QUOTA 100” NON SONO MISURE “A EFFICACIA IMMEDIATA”, MA SLITTANO A DATA DA DESTINARSI (SERVE UNA “LEGGE COLLEGATA”) – TRIA NELLA LETTERA MANDATA A BRUXELLES TENTA DI FARE IL POMPIERE: PRIVATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E MONITORAGGIO DEL DEBITO, ECCO COM’È STATO RIVISTO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO