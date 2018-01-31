VIDEO-FLASH! IL TEDESCO DELLA BOSCHI (BY CARLI) - LA CANDIDATA ALTOATESINA HA REGALATO GRANDI PERLE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SUA CANDIDATURA, CON UN DISCORSO CHE SEMBRAVA USCITO DA UNA COMMEDIA ALL'ITALIANA (''NON SONO DI BOLZANO MA VENGO IN VACANZA DA QUESTE PARTI''). E INFATTI...-
FLASH! ''DICONO CHE UN REGISTA THRILLER SIA RICADUTO NEL VIZIO DI MIXARE LAVORO E VITA PRIVATA. DICONO CHE DOPO LA FINE (PER 'DIFFERENZE LEGATE ALL'ETA'') CON L'ULTIMA GIOVANE MUSA ISPIRATRICE, ORA SI ACCOMPAGNI GIA' A UN'ALTRA. CHE HA GLI STESSI ANNI. DICONO'' (''VANITY FAIR'')
NELLE MAGLIE DEL VOTO - ‘TROPPE ZOCCOLE E LUI INAFFIDABILE’. COSÌ RISPONDE LA SIGNORA CHE AVEVA TUTTI I TITOLI PER ESSERE ELETTA, QUANDO LE CHIEDO PERCHÉ SIA STATA ESCLUSA. QUALI SONO PARTITO E LEADER? - CARELLI CONTRO ZEVI A OSTIA, NON DATE NIENTE PER SCONTATO - IL SINDACO CHE NON PUÒ ESSERE ELETTO, E ALLORA CANDIDA LA MOGLIE - SOUAD SBAI CONTRO GIULIA BONGIORNO - LORENZIN, LA SCIENZIATA PETALOSA CHE FA LEZIONE A SALVINI - GIORNALISTI ROSICONI, ARRIVA METALLI
MA QUANTO CI COSTA IL LOW COST? - QUASI TUTTE LE COMPAGNIE FANNO LA CORSA AL RIBASSO SUI VOLI VERSO L’AMERICA (ANCHE DA PARTE DI ALITALIA, AIR FRANCE-KLM, DELTA AIR LINES) MA VENGONO GONFIATI ANCHE I COSTI EXTRA: 100 EURO PER IL BAGAGLIO IN STIVA E 40 PER LA SCELTA DEL POSTO
"LA SCIMMIA PENSA, LA SCIMMIA FA" - UN TIZIO IN CERCA DI GUAI FA IL GESTO DEL DITO MEDIO A UNA SCIMMIETTA CHE LO RIPAGA CON UN FANTASTICO CALCIO ACROBATICO BEN ASSESTATO IN FACCIA - LE SCIMMIE DI SHIMLA, IN INDIA, SONO NOTE PER IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO E PER DERUBARE SPESSO I TURISTI
IL GIOCOLIERE NEYMAR - COL RENNES IL BRASILIANO INCANTA: STOP DI SCHIENA E SOMBRERO. MA POI LO STENDONO – LUI SI INCAZZA: "GLI AVVERSARI DANNO CALCI, IO GIOCO A CALCIO. MA ANCHE IO SO PROVOCARE" – LA MANO TESA A UN GIOCATORE DEL RENNES A TERRA RITIRATA ALL'ULTIMO CON SORRISO BEFFARDO - E POI O' NEY SE LA PRENDE PURE COL PSG... - VIDEO
CAFONAL “ALTAROMA” - DA GESSICA NOTARO, SFREGIATA DALL’EX CHE SFILA PER GATTINONI, A GLORIA GUIDA: LA MODA A ROMA VESTE DONNE GUERRIERE – C’E’ ANCHE UNA MANNEQUIN DI 84 ANNI, ISABELLA ALBONICO – LA COLLEZIONE DI CAMILLO BONA E I TRE UOMINI AVVOLTI IN VESTAGLIE DA CAMERA IN SETA DI GUILLERMO MARIOTTO