VIDEO-FLASH! IL TEDESCO DELLA BOSCHI (BY CARLI) - LA CANDIDATA ALTOATESINA HA REGALATO GRANDI PERLE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SUA CANDIDATURA, CON UN DISCORSO CHE SEMBRAVA USCITO DA UNA COMMEDIA ALL'ITALIANA (''NON SONO DI BOLZANO MA VENGO IN VACANZA DA QUESTE PARTI''). E INFATTI...

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