"LA SCIMMIA PENSA, LA SCIMMIA FA" - UN TIZIO IN CERCA DI GUAI FA IL GESTO DEL DITO MEDIO A UNA SCIMMIETTA CHE LO RIPAGA CON UN FANTASTICO CALCIO ACROBATICO BEN ASSESTATO IN FACCIA - LE SCIMMIE DI SHIMLA, IN INDIA, SONO NOTE PER IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO E PER DERUBARE SPESSO I TURISTI