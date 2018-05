ZERO ALLA CONQUISTA DI BROADWAY - ‘VOGLIO VEDERE SE QUESTA MIA CREATURA, IL PROGETTO SINFONICO ZEROVSKIJ, PUÒ ARRIVARE A NEW YORK, ALL'OLYMPIA DI PARIGI O SUI PALCOSCENICI DI LAS VEGAS’ - ‘MI SENTO COME SE AVESSI FATTO UNO SCRUB: MI SONO TOLTO LE SCORIE E SONO COME NUOVO. GUARDO AVANTI E NON MI FACCIO INGABBIARE DALLA ROUTINE’ - ‘ROMA COSÌ MALRIDOTTA NON L’HO MAI VISTA. SONO NATO NEL 1950, LA CITTÀ BOMBARDATA NON L'HO VISTA, MA CREDO CHE…’