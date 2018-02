26 feb 2018 12:28

VIRGÌ, SALUTACE ER MESSICO! - MENTRE ROMA FINISCE SOTTO LA NEVE, LA SINDACA E’ A CITTA DEL MESSICO IN T-SHIRT, IN SELLA A UNA BICICLETTA, PER IL “WOMEN 4 CLIMATE”, L’INUTILE CONFERENZA PER PARLARE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE GRANDI CITTA' (TALMENTE “SOSTENIBILE” CHE LA CAPITALE VA IN TILT PER UNA SPOLVERATA DI NEVE O PER UN ACQUAZZONE)