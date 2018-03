A VOLTE LA TROTA RISALE LA CORRENTE: ECCO RENZO BOSSI CHE ENTRA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN TENUTA DA PORTABORSE - DOPO LE LAUREE TAROCCHE IN ALBANIA E LE INCHIESTE, MENTRE PADRE UMBERTO INAUGURA LA SUA NONA LEGISLATURA AL SENATO, IL TROTA È PRONTO A RIENTRARE ORA NELLA LEGA DI SALVINI?

DAGONEWS

renzo bossi portaborse fuori montecitorio 6

Che ci faceva Renzo Bossi, più noto come ‘Il Trota’, davanti all’ingresso dei Gruppi della Camera dei Deputati a via Uffici del Vicario? Si allena forse a fare il deputato, o il portaborse? La tenuta è quella: giacca, cravatta, occhiali neri e valigetta d’ordinanza.

Umberto sta per iniziare la sua nona legislatura al Senato, lì dove fu eletto per la prima volta nell’87 e conquistò il nomignolo ‘Senatùr’ (in seguito si spostò alla Camera).

Il figliolo – che tra lauree albanesi e spese pazze ha alimentato le inchieste sulla Lega –appena vede i paparazzi s’infila subito nel Palazzo con la “P” maiuscola. Qualche mese fa, a chi lo incrociò in Transatlantico col padre, disse di essere “a titolo gratuito” per accompagnare il padre. Il futuro dell’erede sarà in zona Montecitorio? Ah, saperlo…

