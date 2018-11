VOTA HOLLYWOOD - VIDEO: BRAD PITT E LEO DICAPRIO, CON RUGHE BEN IN VISTA E TSHIRT POVERELLA, INVITANO GLI AMERICANI A VOTARE (DEMOCRATICO). NON LO DICONO ESPLICITAMENTE, MA I TEMI CALDI CHE SECONDO LORO SARANNO DECISI DAL MIDTERM, DAL CONTROLLO DELLE ARMI AI DIRITTI LGBT, SONO BANDIERE DEI LIBERAL - CON LA CLINTON GLI ENDORSEMENT VIP NON FUNZIONARONO, ANZI LA DANNEGGIARONO. STAVOLTA SARA' DIVERSO?

Da www.quotidiano.net

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Leonardo Di Caprio, insieme a Brad Pitt, ha chiesto agli americani di recarsi alle urne per le elezioni di Midterm, che si terranno il 6 novembre e che decideranno il futuro politico degli Stati Uniti. Da quel voto, spiegano i due attori, dipenderà come l'America affronterà temi importanti come l'immigrazione, la sicurezza, i dirtitti LGBTQ, il cambiamento climatico o la riforma della giustizia. Il messaggio principale rimane comunque quello di recarsi alle urne e di convincere più persone possibile a fare lo stesso.

leonardo dicaprio brad pitt

Dunque anche le superstar di Hollywood scendono in campo per esortare gli americani ad andare a votare. "C'è troppo in ballo", dice DiCaprio in un video in cui compaiono insieme, come sul set dell'ultimo film di Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood". "Dalla legge sulle armi alle politiche sull'immigrazione, dall'acqua all'aria pulita e se milioni di persone avranno accesso all'assicurazione sanitaria", sottolinea il 43enne DiCaprio, da sempre impegnato sul fronte dell'ambiente.

"Vi esortiamo ad andare a votare da qui al 6 novembre e a far sentire la vostra voce", rimarca Brad Pitt. "Ma non vi fermate qui - prosegue Pitt - da qui al giorno delle elezioni c'è molto che potete fare per incoraggiare la partecipazione al voto"

dicaprio brad pitt tarantino brad pitt leonardo dicaprio brad pitt leonardo dicaprio