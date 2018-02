VUOI MANGIARE? DAMMELA – LO SCANDALO DELLE ONG IN SIRIA: SESSO IN CAMBIO DI CIBO – LA DENUNCIA DI UNA COOPERANTE ALLA BBC: “ORMAI MOLTE DONNE EVITANO I CENTRI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI PERCHÉ TEMONO DI ESSERE RICATTATE”

Da La Stampa

SIRIA AIUTI

Donne siriane sono state abusate da operatori dell’Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «favori sessuali». Lo rivela in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere “ricattate”.

«Non consegnavano gli aiuti fino a che le donne non si concedevano», ha rivelato ancora la cooperante alla Bbc descrivendo il terribile `modus operandi´ di alcuni suoi colleghi di agenzie Onu e ong attive in Siria.

SIRIA AIUTI 1

Spencer ha parlato direttamente con donne vittime di abusi. «Mi ricordo di una donna che piangeva in una stanza, stava molto male. Una donna che si trova in un centro e aspetta di ricevere cose essenziali per poter vivere come cibo o sapone deve essere protetta. L’ultima cosa di cui ha bisogno è un uomo che la ricatti chiedendole di fare sesso con lei in cambio di quegli aiuti», ha detto ancora.